Виявили гігантську кісту: у Львові терміново рятували новонароджену дівчинку

У Львові лікарі лапароскопічно прооперували новонароджену дівчинку. У немовляти була гігантська кіста черевної порожнини.
Про це повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит у Facebook.
Кісту у дитини лікарі помітили під час проведення УЗД ще під час вагітності мами. Сім’я із Закарпаття прийняла рішення народжувати у пологовому Львова й одразу везти немовля до медиків Охматдиту.
Таке рішення виявилось правильним, адже одразу після народження маля госпіталізували до реанімації новонароджених та прооперували.
"Ми зробили дитинці операцію лапароскопічно, через три проколи у животику. Прибрали кісту. Вона була розміром до 10 сантиметрів", - розповів лікар Богдан Мальований.
Кіста спричиняла проблеми із диханням, травним трактом і сечовидільною системою дівчинки.
Медики кажуть, що застосування лапароскопічного методу в хірургії новонароджених - рідкість. Однак, професійна команда лікарів пішла на цей ризикований крок.
Вже на 5-й день після операції дитину разом із батьками виписали з лікарні.
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