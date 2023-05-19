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Обнаружили гигантскую кисту: во Львове срочно спасали новорожденную девочку

Во Львове ребенку удалили гигантскую кисту (facebook.com/OHMATDYTLVIV)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи лапароскопически прооперировали новорожденную девочку. У младенца была гигантская киста брюшной полости.

Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook.

Как обнаружили

Кисту у ребенка врачи заметили во время проведения УЗИ еще во время беременности мамы. Семья из Закарпатья приняла решение рожать в роддоме Львова и сразу везти младенца к медикам Охматдета.

Такое решение оказалось правильным, ведь сразу после рождения малыш был госпитализирован в реанимацию новорожденных и прооперирован.

"Мы сделали ребенку операцию лапароскопически, через три прокола в животике. Убрали кисту. Она была размером до 10 сантиметров", - рассказал врач Богдан Малеванный.

Почему нужно было немедленно оперировать

Киста вызывала проблемы с дыханием, пищеварительным трактом и мочевыделительной системой девочки.

Медики говорят, что применение лапароскопического метода в хирургии новорожденных - редкость. Однако профессиональная команда врачей пошла на этот рискованный шаг.

Уже на 5 день после операции ребенка вместе с родителями выписали из больницы.

Во Львове спасли ребенка с огромной кистой (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Ранее мы сообщали, что во Львове учительнице удалили опухоль весом 13 килограммов.

Также мы писали, что украинские врачи уникальным способом спасли ребенку жизнь.

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