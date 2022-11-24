Чому надмірне вживання білого рису катастрофічно шкодить організму

Звичайна каша із білого рису може нашкодити здоров'ю, якщо їсти її частіше трьох разів на тиждень.

Чи корисний білий рис

Білий нешліфований рис входить у раціон практичного кожного українця. Цей злак багатий на вітаміни групи В, амінокислоти, калій й фосфор. Вони позитивно впливають на організм, адже покращують роботу кишківника й сповільнюють процеси старіння шкіри. Цей злак поліпшує пам'ять й знижує рівень шкідливого холестерину.

Також рис не містить глютену - сильного алергену, тому його можна споживати навіть людям із схильністю до алергій.

У своєму складі рис має багато складних вуглеводів, а це джерело енергії і підтримка м'язів. Також 100 грамах крупи міститься 7 грамів важливого для організму білка.

Проте попри корисні властивості не можна зловживати рисом, адже це матиме негативні наслідки для здоров'я.

Як надмірне вживання може нашкодити організму

Дослідження показали, що порція білого рису 158 г збільшує ризик розвитку діабету на 10%. Також цей рис містить менше поживних речовин - клітковини, магнію і вітамінів, ніж бурий. Тому краще саме його вводити у раціон.

Рис не дієтичний продукт, має 350 калорій у 100 грамах злаку. Тому надмірне вживання може стати причиною набору зайвої ваги.

Рис вимиває кальцій із організму. Від кількості цього елементу залежить стан волосся, кісток та нігтів. Особливо білий рис не варто їсти жінкам після 55 років, тому що з віком зменшується рівень кальцію й розвивається остеопороз. При цій хворобі погіршується щільність кісткових тканин.

Тому, якщо таки не можете відмовитись від цього злаку, то споживайте його у поєднанні із продуктами, які багаті на кальцій і зможуть компенсувати його нестачу в організмі. Підійдуть рибні консерви, зелені овочі, кисломолочні продукти.