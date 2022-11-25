Выводят кальций из организма: список продуктов, из-за которых кости становятся хрупкими
Чтобы кости были крепки и здоровы, организму необходим кальций. Проще всего его получить из еды. Однако некоторые продукты мешают усвоению этого элемента и выводят его из организма.
Как избежать этой проблемы, рассказываем в материале Styler.
Почему вымывается кальций из организма
Кальций формирует костную ткань и оказывает непосредственное влияние на ее прочность. Если его недостаточно в организме, то кости становятся хрупкими. Это чревато частыми переломами, а также постоянным ощущением боли в костях.
Однако даже если кальция достаточно поступает в организм с пищей, то он может не усваиваться полностью. Для того чтобы он задержался, ему необходимы магний, медь, цинк, марганец и бор.
Также особенно важен витамин D. Поэтому он всегда входит в состав фармацевтических биодобавок вместе с кальцием.
Чтобы организму хватало кальция, нужно правильно питаться. Однако даже кое-какая полезная пища способствует выведению этого элемента из костной ткани.
В частности, на это влияет фосфорная кислота, содержащаяся в некоторых продуктах. Она вымывает кальций, быстро окисляется в организме, сдвигая уровень кислотности.
Чтобы восстановить баланс, организм вынужден тратить стратегические запасы кальция из костной ткани, разрушая ее.
Какие продукты способствуют выведению кальция
Высокая концентрация фосфорной кислоты в лимонадах и других сладких напитках с углекислым газом. Также усвоению кальция мешают манная каша и блюда из мяса.
Если ежедневно употреблять в пищу много мясных блюд, при этом не добавлять к ним зелень или молочные продукты, то со временем могут проявиться симптомы недостатка кальция. Тоже следует избегать в рационе белого шлифованного риса.
Также может навредить кофе. Употребляя ее, вы смещаете баланс кислот и щелочей в организме. Это провоцирует высвобождение запасов кальция для компенсации дефицита микроэлементов. Попадая в кислую среду, кальций не усваивается, а выводится из организма.
Уменьшить негативное влияние кофе может добавление в напиток лимона, молока или сливок. Также важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе. В больших количествах опасно пить чай, особенно зеленый, и газировку.
Сахар также мешает усвоению кальция. При большом количестве сладостей в рационе нарушается кишечная микрофлора, а все полезные вещества усваиваются именно в кишечнике.
Избегайте продуктов с пальмовым маслом. Она снижает степень усвоения очень многих полезных веществ и в том числе и кальция.
Пополнять запасы кальция в организме лучше кисломолочными продуктами, рыбой, сухофруктами, мясом нежирных сортов и зелеными овощами.
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