"Витягає наші гроші зі швидкістю світла". Чи потрібні Києву метро на Виноградар і Троєщину: відповідь експерта

Максим Бахматов порівнює Київ з тілом людини, де обидві ноги та руки допомагають пересуватися в просторі. Але в транспортній системі міста спостерігається дисбаланс.

"Права нога - це метро, ліва нога - це трамвай, права рука - це тролейбус, ліва рука - це маршрутки, цього повинного бути трошки. Зараз у нас велика ліва рука, шкутильгає ліва нога, немає трамвая, нема метро. І все, у вас немає гармонії", - каже експерт.

Він додає, що у 2015 році Світовий банк надав столиці транспортну стратегію міста на суму 500 тисяч євро, проте її виконали лише на 17%. Станом на сьогодні потрібно створювати нову.

Однак Бахматов наголошує, що розпочате будівництво потрібно завершити, оскільки це "тягне" гроші з гаманців киян.

"Усе, що не добудоване, витягає наші кошти зі швидкістю світла. Тобто треба завершити, проаналізувати, що відбувається скрізь у метро. На Деміївці вже обвалилося, зараз аварійна ситуація на Почайній і на Тараса Шевченка. І ми ще не знаємо, що з червоною гілкою, а її будував ще Сталін у 50-х роках", - пояснює голова Офісу Трансформації.

За його словами, якщо зупиниться червона гілка метро, у заторах стоятиме весь Берестейський проспект та прилеглі території.

Скільки станцій метро потрібно в Києві для зручного пересування містом

Бахматов не називає конкретного числа, адже це складно передбачити. Проте, на його думку, розв'язання проблеми полягає в іншому.

"Для початку потрібно переписати стратегію. Офіс Трансформації сформував проєкт, який називається Велике транспортне коло. Це розвиток сучасного швидкісного наземного метро", - розповідає фахівець.

Він також додає, що проблема полягає у великих кошторисах. За його словами, на ремонт метрополітену Київ витрачає приблизно 100-150 мільйонів доларів, що можуть собі дозволити лише дуже багаті міста.