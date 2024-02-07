"Вытягивает наши деньги со скоростью света". Нужны ли Киеву метро на Виноградарь и Троещину: ответ эксперта

Максим Бахматов сравнивает Киев с телом человека, где обе ноги и руки помогают передвигаться в пространстве. Но в транспортной системе города наблюдается дисбаланс.

"Правая нога - это метро, левая нога - это трамвай, правая рука - это троллейбус, левая рука - это маршрутки, этого должно быть немножко. Сейчас у нас большая левая рука, хромает левая нога, нет трамвая, нет метро. И все, у вас нет гармонии", - говорит эксперт.

Он добавляет, что в 2015 году Всемирный банк предоставил столице транспортную стратегию города на сумму 500 тысяч евро, однако ее выполнили всего на 17%. По состоянию на сегодняшний день нужно создавать новую.

Однако Бахматов отмечает, что начатое строительство нужно завершить, поскольку это "тянет" деньги из кошельков киевлян.

"Все, что не достроено, извлекает наши средства со скоростью света. То есть надо завершить, проанализировать, что происходит везде в метро. На Демеевке уже обрушилось, сейчас аварийная ситуация на Почайной и Тараса Шевченко. И мы еще не знаем, что с красной веткой, а ее строил еще Сталин в 50-х годах", - объясняет глава Офиса Трансформации.

По его словам, если остановится красная ветка метро, в пробках будет стоять весь Берестейский проспект и близлежащие территории.

Сколько станций метро нужно в Киеве для удобного передвижения по городу

Бахматов не называет конкретного числа, ведь это сложно предсказать. Однако, по его мнению, решение проблемы состоит в другом.

"Для начала нужно переписать стратегию. Офис Трансформации сформировал проект, который называется Большой транспортный круг. Это развитие современного скоростного наземного метро", - рассказывает специалист.

Он также добавляет, что проблема заключается в больших сметах. По его словам, на ремонт метрополитена Киев тратит примерно 100-150 миллионов долларов, что могут себе позволить только очень богатые города.