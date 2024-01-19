Не витримала і втекла. Українська співачка виїхала з РФ після скандалу на "голій" вечірці

Анна Asti покинула РФ

"Гола вечірка" не пройшла дарма для запроданки. Для неї російни просили найстрашніших кар і навіть вимагали позбавити нещодавно отриманого паспорту РФ.

У підсумку зацькована українка втекла з Росії разом із чоловіком.

Згідно з даними одного з пропагандиських Telegram-каналів, мовчунка не збирається остаточно відриватися від Росії.

Анна Asti (фото: instagram.com/asti)

Проте вона прийняла рішення провести зимівлю в більш теплих місцях, ближче до теплого клімату.

А навесні Asti ймовірно повернеться до заробітків в країні-окупанта. Очевидно, їй доведеться старанно працювати, адже цінник на корпоративні виступи за її участю сильно впав.

Якщо раніше за приватний виступ вона отримувала і просила десять мільйонів, то зараз її гонорар скоротився до семи мільйонів.

Анна Asti (фото: instagram.com/asti)

Також змінився райдер: тепер із 600 тисяч рублів (180000 грн) лише 100 тисяч (30000 грн) передбачено на всю команду виконавиці, інші кошти йдуть на звук і світло.

Тим паче, вже заплановані виступи було перенесено або зовсім скасовано. Наприклад, її концерт у Сочі, який був запланований на січень, перенесений на рік.

Доля березневого туру поки незрозуміла - можливо, скандал навколо "голої вечірки" вщухне, і виступи Анни відновляться.

Однак наразі її поява на сцені у росіян не викликає особливого інтересу.

"Гола" вечірка Івлєєвої

Блогерка Анастасія Івлєєва влаштувала вечірку в одному з клубів Москви, головною особливістю якої був "майже голий" дрес-код.

Туди вона покликала головних зірок російського шоу-бізнесу, а наступного дня квитки могли купити вже всі охочі.

Фото з вечірки розповсюдилися в соцмережах і викликали шквал обурення з боку простих росіян, активістів, пропагандистів та військових.

Одна з головних претензій полягала у тому, що сам факт проведення таких заходів у "складні для країни часи" є цинізмом.