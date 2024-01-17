Макаревич довів росіян до істерики, навіть нічого не сказавши: про що мова

Андрія Макаревича, який підтримує Україну у війні з Росією, хочуть позбавити звання народного артиста РФ та всіх соціальних виплат. Це рішення жителі країни-агресорки з піною в роті вимагають ухвалити негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал SHOT.

В Росії хочуть позбавити музиканта Андрія Макаревича звання народного артиста та всіх соціальних виплат. Після його від'їзду лідеру "Машины времени" нарахували з російського бюджету майже 1,5 млн рублів.

З такою заявою до міністра культури звернувся голова ФПБК Віталій Бородін. За його словами, іноагент Макаревич вперто продовжує критикувати "СВО", а в одному з інтерв'ю нещодавно заявив, що годував увесь СРСР, бо концерти "Машины времени" приносили приголомшливі прибутки у бюджет країни, що можна було порівняти з прибутком "радянського заводу".

Андрій Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

При цьому зараз музикант продовжує отримувати гроші російських платників податків - близько 60 тисяч рублів (пенсія та надбавка за звання народного артиста).

І з таким рішенням багато росіян згодні, бо Макаревич вже два роки не живе на території Росії. Вони зі злістю накинулися на музиканта у коментарях.

Давно потрібно лишити всього тих зрадників

Ще один кормілець знайшовся. Не думала, що він досі отримає виплати якісь. Такого русофоба ще пошукати. Давно треба лишити регалії та грошових виплат також

Позбавити всіх звань, забрати всю нерухомість, позбавити всіх авторських прав і обмежити в правах його родичів

Видалити усі випуски "Смак"!

Ще досі платять? Та за що?

Потрібно автоматично таких позбавляти звань народних. Народ - дав, народ взяв.

Андрій Макаревич (фото: facebook.com/makarevichav)

Сам Макаревич жодним чином не відреагував на дану "ініціативу" російських можновладців.

Однак раніше у своєму Facebook артист написав пост, у якому оцінив регулярні напади на нього зі сторони колишніх земляків.

"Цікава річ: робота фабрики г*внометання зовсім не пов'язана з тим, що я говорю чи роблю. Наприклад, півтора місяця мовчав, як риба. Але фабрика не може простоювати! У такому разі вишукується якесь моє інтерв'ю трирічної давності, з нього вибирається шматочок - і г*вномети включаються з новою силою", - звернувся він до росЗМІ й тих, хто виступає проти нього в соціальних мережах.

"Звертаю увагу відповідних органів на неякісну роботу ботів та тролів, які повторно використовують вихідний матеріал - це веде до перевитрат державних коштів. Не час, товариші", - іронічно додав музикант.