Витрати зменшаться вдвічі: як легко зекономити на їжі в мандрівках

Спробуйте вуличну їжу

Одна з найкращих порад - спробуйте місцеву вуличну їжу: це дешевше і часто смачніше, ніж у ресторанах. Вуличні лотки з національними стравами дають шанс відчути культуру через смак.

Наприклад, у В’єтнамі це фо, в Туреччині - гезлеме, в Мексиці - тако. Часто такі страви готують прямо на ваших очах, що додає впевненості в їхній свіжості.

Носіть воду й перекуси завжди з собою

У спеку пляшка води - must have, але купувати її щоразу в магазині - недешево. Дослідіть, чи можна пити місцеву воду з-під крана, і, якщо так, наповнюйте багаторазову пляшку.

Завжди майте в сумці перекус - горішки, сухофрукти, фрукти або сендвічі. Це врятує від імпульсивних походів у дорогі кафе, коли зненацька нападе голод.

Дослідіть ціни у магазинах

У перший день зробіть невелике дослідження цін у магазинах - це допоможе краще орієнтуватися в місцевих розцінках. Шукайте супермаркети подалі від туристичних кварталів - там дешевше і більше вибору.

У таких місцях можна знайти локальні делікатеси, які місцеві купують щодня. А ще - це гарна нагода побачити справжнє життя міста за межами туристичних маршрутів.

Витрати на їжу - це "левова частка" туристичних грошей, але це можна виправити (фото: Freepik.com)

Складіть план харчування

Складіть приблизний план витрат на їжу на день - це дасть вам відчуття контролю. Враховуйте свої звички, апетит та бажання щось спробувати. Обмеживши себе в кафе, ви зможете дозволити собі щось цікавіше - скажімо, екскурсію чи поїздку в інше місто. Головне - тримати баланс між економією та задоволенням.

Готуйте на відпочинку

Якщо у вас апартаменти з кухнею - скористайтеся цим. Навіть простий сніданок чи вечеря, приготовані самостійно, зекономлять чимало грошей.

Не треба готувати щось складне - локальні продукти надихають на прості, але смачні страви. А ще - це може стати цікавою частиною подорожі: похід на ринок, вибір інгредієнтів, новий досвід.

Уникайте туристичних пасток

Будьте обережні з ресторанами, що розташовані в самісінькому центрі - це часто лише гарна вивіска і космічні ціни. Справжні смакові відкриття - у маленьких, затишних закладах, де харчуються місцеві. Там вам запропонують просту, щиру їжу без націнки за "панорамний вид".

Економлячи на харчуванні, ви залишаєте більше коштів на емоції, враження і нові пригоди.