Расходы уменьшатся вдвое: как легко сэкономить на еде в путешествиях

Попробуйте уличную еду

Один из лучших советов - попробуйте местную уличную еду: это дешевле и часто вкуснее, чем в ресторанах. Уличные лотки с национальными блюдами дают шанс почувствовать культуру через вкус.

Например, во Вьетнаме это фо, в Турции - гезлеме, в Мексике - тако. Часто такие блюда готовят прямо на ваших глазах, что добавляет уверенности в их свежести.

Носите воду и перекусы всегда с собой

В жару бутылка воды - must have, но покупать её каждый раз в магазине - недешево. Исследуйте, можно ли пить местную воду из-под крана, и, если да, наполняйте многоразовую бутылку.

Всегда имейте в сумке перекус - орешки, сухофрукты, фрукты или сэндвичи. Это спасет от импульсивных походов в дорогие кафе, когда неожиданно нападет голод.

Исследуйте цены в магазинах

В первый день сделайте небольшое исследование цен в магазинах - это поможет лучше ориентироваться в местных расценках. Ищите супермаркеты подальше от туристических кварталов - там дешевле и больше выбора.

В таких местах можно найти локальные деликатесы, которые местные покупают каждый день. А еще - это хорошая возможность увидеть настоящую жизнь города за пределами туристических маршрутов.

Расходы на еду - это "львиная доля" туристических денег, но это можно исправить (фото: Freepik.com)

Составьте план питания

Составьте примерный план расходов на еду на день - это даст вам ощущение контроля. Учитывайте свои привычки, аппетит и желание что-то попробовать. Ограничив себя в кафе, вы сможете позволить себе что-то интереснее - скажем, экскурсию или поездку в другой город. Главное - держать баланс между экономией и удовольствием.

Готовьте на отдыхе

Если у вас апартаменты с кухней - воспользуйтесь этим. Даже простой завтрак или ужин, приготовленные самостоятельно, сэкономят немало денег.

Не надо готовить что-то сложное - локальные продукты вдохновляют на простые, но вкусные блюда. А еще - это может стать интересной частью путешествия: поход на рынок, выбор ингредиентов, новый опыт.

Избегайте туристических ловушек

Будьте осторожны с ресторанами, расположенными в самом центре - это часто только красивая вывеска и космические цены. Настоящие вкусовые открытия - в маленьких, уютных заведениях, где питаются местные. Там вам предложат простую, искреннюю еду без наценки за "панорамный вид".

Экономя на питании, вы оставляете больше средств на эмоции, впечатления и новые приключения.