Не витрачайте гроші. Експерт назвала абсолютно непотрібний косметичний продукт

Жінки купують чимало косметичних засобів для того., щоб позбутися зморшок, але деякі з них - це просто марна трата грошей.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok косметолога Дарсі Лейсбі.

Який зараз тренд проти зморшок

Соціальні мережі, як-от TikTok, переповнені нетрадиційними методами, які обіцяють зберегти молодість вашої шкіри, від дивних засобів для догляду за обличчям зі слизу равликів до неймовірних ін’єкцій ДНК лосося. Але інсайдер галузі застеріг від одного конкретного лікування, яке набирає популярності в Інтернеті.

Мова йде про колагенові маски для обличчя. Косметолог Дарсі Лейсбі заявила, що ці засоби не такі гарні, як про них пишуть.

"Зараз ми бачимо колагенові маски скрізь, особливо після нещодавнього зростання популярності багатоетапних процедур догляду за шкірою, але чи вони справді працюють? На жаль, колагенові маски не підвищують рівень колагену", - стверджує вона.

Для довідки

Колаген - це білок, життєво важливий для нашої шкіри, м’язів і кісток, зменшується з віком, що призводить до тонких ліній, зморшок і сухої шкіри.

Ось чому різні дослідження рекомендують косметичні засоби на основі колагену для боротьби зі старінням шкіри.

Сам колаген - це величезна молекула, яка фактично не може пройти крізь поверхневий шар шкіри, якщо вона не у формі "гідролізованого колагену". Це набагато менші фрагменти, які можуть усунути видимі ззовні ознаки старіння, але все ще не можуть проникнути дуже глибоко, коли є частиною кремів і масок.

"Не витрачайте гроші на покупку колагенових масок, кремів і сироваток, оскільки єдина користь, яку ви отримаєте від нанесення колагену безпосередньо на шкіру, - це мінімальне зволоження", - пояснила експерт.