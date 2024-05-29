Не тратьте деньги. Эксперт назвала совершенно ненужный косметический продукт

Женщины покупают немало косметических средств для того, чтобы избавиться от морщин, но некоторые из них - это просто пустая трата денег.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok косметолога Дарси Лейсби.

Какой сейчас тренд против морщин

Социальные сети, такие как TikTok, переполнены нетрадиционными методами, обещающими сохранить молодость вашей кожи, от удивительных средств по уходу за лицом из слизи улиток до невероятных инъекций ДНК лосося. Но инсайдер отрасли предостерег от одного конкретного лечения, набирающего популярность в интернете.

Речь идет о коллагеновых масках для лица. Косметолог Дарси Лейсби заявила, что эти средства не так хороши, как о них пишут.

"Сейчас мы видим коллагеновые маски везде, особенно после недавнего роста популярности многоэтапных процедур ухода за кожей, но действительно ли они работают? К сожалению, коллагеновые маски не повышают уровень коллагена", - утверждает она.

Для справки

Коллаген - это белок, жизненно важный для нашей кожи, мышц и костей, уменьшается с возрастом, что приводит к тонким линиям, морщинам и сухой коже.

Вот почему разные исследования рекомендуют косметические средства на основе коллагена для борьбы со старением кожи.

Сам коллаген - это огромная молекула, которая фактически не может пройти сквозь поверхностный слой кожи, если она не в форме "гидролизованного коллагена". Это гораздо меньшие фрагменты, которые могут устранить видимые извне признаки старения, но все еще не могут проникнуть очень глубоко, являясь частью кремов и масок.

"Не тратьте деньги на покупку коллагеновых масок, кремов и сывороток, поскольку единственная польза, которую вы получите от нанесения коллагена непосредственно на кожу, - это минимальное увлажнение", - пояснила эксперт.