Вітовська зізналася, скільки їй платили за зйомки у серіалі "Леся+Рома": "Це шалені гроші!"

"Так ніхто не отримував"

За словами актриси, зйомки у проекті дали їй змогу піднятися дуже високо. Вона та Лалєнков розуміли, що серіал став популярним, а тому почали просити більші гонорари.

"Леся+Рома" підняли нас четвертий рік на страшенний щабель. Так ніхто не отримував у цій країні, ніхто. Тому що ми з Дмитром зрозуміли, що ми незамінні. І навряд чи нас на 2-й, 3-й чи 4-й сезон будуть замінювати", - пояснила Вітовська.

Вітовська та Лалєнков в одному з епізодів серіалу "Леся+Рома" (скріншот)

За словами актриси, у четвертому сезоні ставка була неймовірно високою. Тоді вона отримувала гонорари, які можна було б порівняти із зарплатнею європейських акторів. За день їй платили понад 1 тисячу доларів, при цьому Вітовська отримувала гроші ще й за продакт-плейсмент.

"Це шалені гроші! Я взагалі на той час відчула, що таке свобода і як не залежати від розкладу, коли тебе немає у розкладі театру. Зрозуміла, що я не хочу бути залежною від хвиль керівника, симпатій, ти потрібна-не потрібна", - зазначила актриса.

Що відомо про серіал "Леся+Рома"

Перша серія комедійного проекту вийшла у 2005 році. Вітовська, яка грала Лесю, й Лалєнков, який грав Рому, одразу сподобалися глядачам. Серіал отримав велику популярність, його дивилися мільйони.

Шоу отримало 6 сезонів та 136 епізодів. Остання серія вийшла на екрани у 2008 році.