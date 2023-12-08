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Витовская призналась, сколько ей платили за съемки в сериале "Леся+Рома": "Это безумные деньги!"

Сколько Витовской платили за съемки (фото: facebook.com/irmcya)
Автор: Полина Иваненко

Известная украинская актриса Ирма Витовская, получившая невероятную популярность после съемок в комедийном сериале "Леся+Рома" с Дмитрием Лаленковым, рассказала, сколько ей платили за этот проект. Как оказалось, звезда получала большие гонорары.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Витовская рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Так никто не получал"

По словам актрисы, съемки в проекте позволили ей подняться очень высоко. Она и Лаленков понимали, что сериал стал популярным, поэтому начали просить большие гонорары.

"Леся+Рома" подняли нас четвертый год на страшный уровень. Так никто не получал в этой стране, никто. Потому что мы с Дмитрием поняли, что мы незаменимы. И вряд ли нас на 2-й, 3-й или 4-й сезон будут заменять", - объяснила Витовская.

Витовская и Лаленков в одном из эпизодов сериала "Леся+Рома" (скриншот)

По словам актрисы, в четвертом сезоне ставка была невероятно высокой. Тогда она получала гонорары, сравнимые с зарплатой европейских актеров. За день ей платили более 1 тысячи долларов, при этом Витовская получала деньги еще и за продакт-плейсмент.

"Это безумные деньги! Я вообще к тому времени почувствовала, что такое свобода и как не зависеть от расписания, когда тебя нет в расписании театра. Поняла, что я не хочу быть зависимой от волн руководителя, симпатий, ты нужна-не нужна", - отметила актриса.

 

Что известно о сериале "Леся+Рома"

Первая серия комедийного проекта вышла в 2005 году. Витовская играла Лесю, а Рому играл Лаленков, они сразу понравились зрителям. Сериал получил огромную популярность, его смотрели миллионы.

Шоу получило 6 сезонов и 136 эпизодов. Последняя серия вышла на экраны в 2008 году.

Напомним, ранее стало известно, что Витовская обратилась к украинцам, смотрящим российский сериал "Слово пацана".

Также мы уже рассказывали, что Надя Дорофеева откровенно высказалась о Потапе.

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