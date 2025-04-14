Витоки розкрили несподівані деталі майбутнього складаного iPhone

Майбутній складаний iPhone від Apple (або "iPhone Fold") отримає два екрани у форм-факторі "книжки", і в мережі вже з'явилися передбачувані роздільні здатності обох дисплеїв.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

За інформацією з акаунта Digital Chat Station на Weibo, внутрішній дисплей розміром близько 7,76 дюйма отримає роздільну здатність 2713 x 1920 пікселів і буде оснащений камерою під екраном. Зовнішній дисплей діагоналлю 5,49 дюйма нібито отримає роздільну здатність 2088 x 1422 пікселя і фронтальну камеру у вирізі.

Раніше Digital Chat Station стверджував, що внутрішній складаний екран матиме співвідношення сторін 4:3, а також розкривав передбачувані розміри дисплея iPhone Fold. Авторитетний аналітик Apple-індустрії Мінг-Чі Куо підтвердив ці параметри і додав, що екран буде без складки. Однак згадка про підекранну камеру з'явилася вперше.

Крім того, ходять чутки, що Apple також розробляє складаний iPad, і раніше Digital Chat Station заявляв, що в нього буде Face ID під екраном, що може вказувати на прагнення Apple до уніфікації дизайну обох складаних пристроїв.

Також, за словами Куо, у складаного iPhone буде подвійна основна камера, але без Face ID - замість нього планується Touch ID у кнопці на бічній грані, щоб заощадити внутрішній простір.

Згідно з добре обізнаним журналістом Bloomberg Марком Гурманом, Apple планує випустити довгоочікуваний складаний iPhone вже наступного року за ціною близько 2000 доларів. Аналітик Джефф Пу повідомив, що пристрій уже вступив у стадію впровадження нового продукту (NPI) на заводах Foxconn, а масове виробництво заплановано на другу половину 2026 року.

Гурман також додав, що складаний iPhone успадкує досягнення в галузі дисплеїв, акумуляторів, модемів і процесорів, які Apple впроваджує в iPhone 17 Air - модель, яка, як очікується, замінить версію "Plus" у лінійці смартфонів уже цього року.

Передбачуваний дизайн складаного iPhone (фото: MacRumors)