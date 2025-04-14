Утечки раскрыли неожиданные детали будущего складного iPhone

Будущий складной iPhone от Apple (или "iPhone Fold") получит два экрана в форм-факторе "книжки", и в сети уже появились предполагаемые разрешения обоих дисплеев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

По информации из аккаунта Digital Chat Station на Weibo, внутренний дисплей размером около 7,76 дюйма получит разрешение 2713 x 1920 пикселей и будет оснащен камерой под экраном. Внешний дисплей диагональю 5,49 дюйма якобы получит разрешение 2088 x 1422 пикселя и фронтальную камеру в вырезе.

Ранее Digital Chat Station утверждал, что внутренний складной экран будет иметь соотношение сторон 4:3, а также раскрывал предполагаемые размеры дисплея iPhone Fold. Авторитетный аналитик Apple-индустрии Минг-Чи Куо подтвердил эти параметры и добавил, что экран будет без складки. Однако упоминание о подэкранной камере появилось впервые.

Кроме того, ходят слухи, что Apple также разрабатывает складной iPad, и ранее Digital Chat Station заявлял, что у него будет Face ID под экраном, что может указывать на стремление Apple к унификации дизайна обеих складных устройств.

Также, по словам Куо, у складного iPhone будет двойная основная камера, но без Face ID - вместо него планируется Touch ID в кнопке на боковой грани, чтобы сэкономить внутреннее пространство.

Согласно хорошо осведомленному журналисту Bloomberg Марку Гурману, Apple планирует выпустить долгожданный складной iPhone уже в следующем году по цене около 2000 долларов. Аналитик Джефф Пу сообщил, что устройство уже вступило в стадию внедрения нового продукта (NPI) на заводах Foxconn, а массовое производство запланировано на вторую половину 2026 года.

Гурман также добавил, что складной iPhone унаследует достижения в области дисплеев, аккумуляторов, модемов и процессоров, которые Apple внедряет в iPhone 17 Air - модель, которая, как ожидается, заменит версию "Plus" в линейке смартфонов уже в этом году.

Предполагаемый дизайн складного iPhone (фото: MacRumors)