Витаминное комбо: 10 пар продуктов, которые полезнее есть вместе

Какие пары продуктов полезнее употреблять вместе (иллюстративное фото: freepik.com)

Диетологи давно разобрались с содержанием витаминов и полезных соединений в продуктах. Однако недавние исследования, направленные на эффективность комбинирования, показали, какие пары продуктов могут дать вам больше пользы при их совместном употреблении. Врачи говорят, что несмотря на совсем необычные вкусовые сочетания, польза от их поедания вместе может быть в разы больше, чем если их употреблять отдельно.

Диетологи поставили "мат" раздельному питанию. Оказалось, что некоторые продукты при их соединении не только дополняют, но и усиливают свойства каждого из них. Какие сочетания продуктов имеют кратно большую пользу, рассказывает британское издание Stylist.

1. Овсяная каша с апельсиновым соком. Если вы приверженец овсяной каши на завтрак, то добавьте к этому гарниру стакан апельсинового фреша. Оба этих блюда богаты фенолами – они наладят пищеварение и приведут в норму выработку сальных желез. Это очень полезное сочетание продуктов для пищеварения.

2. Банан и гвоздика. Ароматическое соединение евгенол присутствует в обоих этих продуктах, что помогает им лучше усваиваться вместе.

3. Куркума и черный перец. Куркумин, содержащийся в куркуме, не так легко усваивается организмом, если только он не сопровождается пиперином – соединение, входящее в состав черного перца.

4. Красный перец и железосодержащие продукты, такие как моллюски и шпинат. Продукты, богатые витамином С, такие, как красный перец, увеличивают поглощение железа до шести раз (он необходим организму для того, чтобы создать гемоглобин для переноса кислорода к мышцам).

5. Имбирь, лимон и мед. Вы, вероятно, слышали о сочетании имбиря с лимонным соком, медом и водой – особенно когда вы плохо себя чувствуете. Этот успокаивающий чай, богатый питательными веществами, становится очень сильным противовоспалительным средством, который способен поддержать иммунную систему, чтобы помочь бороться с микробами.

6. Помидоры и оливковое масло. Ликопин – антиоксидант, содержащийся в помидорах, помогающий бороться с воспалениями. Включение оливкового масла показало, что оно усиливает поглощение организмом этого ценного фотохимического вещества.

7. Нут и рис. Добавляя нут к рису, вы облегчаете организму регуляцию углеводов и предотвращаете скачки уровня сахара в крови и энергетические сбои.

8. Лосось и капуста. Красная рыба идеально сочетается с любой листовой капустой: пекинская, белокочанная, красная, кале. В составе лосося большое количество кальция, а кальций помогает усваиваться дефицитному витамину D. Листовая капуста как раз имеет в своем составе витамин D: ну идеальная ведь пара!

9. Яблоки и шоколад. Это сочетание не самое популярное, а зря. Оба эти продукта – источники антиоксидантов, и в паре дадут организму сил сопротивляться вредному воздействию окружающей среды, омолодят кожу, нормализуют работу мозга и нервной системы, а также укрепят сердце.

10. Брокколи и томаты. Американские исследователи с помощью серии экспериментов определили, что союз брокколи и помидоров сокращает риски развития онкологии в два раза. Для этого в рационе должно быть по 10% каждого из этих овощей. Такие результаты томаты и брокколи показали только в тандеме, отдельное их потребление не дает такого эффекта.

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