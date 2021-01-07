Вітамінне комбо: 10 пар продуктів, які корисніше їсти разом

Які пари продуктів корисніше вживати разом (ілюстративне фото: freepik.com)

Дієтологи давно розібралися з вмістом вітамінів і корисних сполук у продуктах. Проте недавні дослідження, спрямовані на ефективність комбінування, показали, які пари продуктів можуть дати вам більше користі при їх спільному вживанні. Лікарі кажуть, що попри зовсім незвичайні смакові поєднання, користь від їх поїдання разом може бути в рази більше, ніж якщо їх вживати окремо.

Дієтологи поставили "мат" роздільному харчуванню. Виявилося, що деякі продукти при їх з'єднанні не тільки доповнюють, але і підсилюють властивості кожного з них. Які поєднання продуктів мають кратно велику користь, розповідає британське видання Stylist.

1. Вівсяна каша з апельсиновим соком. Якщо ви прихильник вівсяної каші на сніданок, то додайте до цього гарніру стакан апельсинового фрешу. Обидві ці страви багаті фенолами – вони налагодять травлення і приведуть в норму вироблення сальних залоз. Це дуже корисне поєднання продуктів для травлення.

2. Банан і гвоздика. Ароматичне з'єднання евгенол присутнє в обох цих продуктах, що допомагає їм краще засвоюватися разом.

3. Куркума і чорний перець. Куркумін, що міститься в куркумі, не так легко засвоюється організмом, якщо тільки він не супроводжується пиперином – з'єднання, що входить до складу чорного перцю.

4. Червоний перець і залізовмісні продукти, такі як молюски і шпинат. Продукти, багаті вітаміном С, такі, як червоний перець, збільшують поглинання заліза до шести разів (він необхідний організму для того, щоб створити гемоглобін для переносу кисню до м'язів).

5. Імбир, лимон і мед. Ви, мабуть, чули про поєднання імбиру з лимонним соком, медом і водою – особливо коли ви погано себе почуваєте. Цей заспокійливий чай, багатий поживними речовинами, стає дуже сильним протизапальним засобом, який здатний підтримати імунну систему, щоб допомогти боротися з мікробами.

6. Помідори та оливкова олія. Лікопін – антиоксидант, що міститься в помідорах, допомагає боротися із запаленнями. Включення оливкової олії показало, що вона посилює поглинання організмом цієї цінної фотохімічної речовини.

7. Нут і рис. Додаючи нут до рису, ви полегшуєте організму регуляцію вуглеводів і запобігаєте перепадам рівня цукру в крові та енергетичним збоям.

8. Лосось і капуста. Червона риба ідеально поєднується з будь-якою листовою капустою: пекінська, білокачанна, червона, кале. У складі лосося велика кількість кальцію, а кальцій допомагає засвоюватися дефіцитному вітаміну D. Листова капуста якраз має у своєму складі вітамін D: ну ідеальна пара!

9. Яблука і шоколад. Це поєднання не найпопулярніший, а даремно. Обидва ці продукти – джерела антиоксидантів, і в парі дадуть організму сил чинити опір шкідливому впливу навколишнього середовища, омолодять шкіру, нормалізують роботу мозку і нервової системи, а також зміцнять серце.

10. Броколі й томати. Американські дослідники з допомогою серії експериментів визначили, що союз броколі й помідорів скорочує ризики розвитку онкології у два рази. Для цього в раціоні має бути по 10% кожного з цих овочів. Такі результати томати й броколі показали тільки в тандемі, окреме їх споживання не дає такого ефекту.

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