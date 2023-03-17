"Вітаміни" для серця: як отримати необхідну дозу магнію з їжі

Магній відіграє ключову роль у нормальній роботі серця. Брак цього елементу призводить до тяжких порушень в організмі. Найкраще отримувати його із їжі, тим паче, що він міститься у звичних для нас продуктах.

Про те, що їсти й скільки, щоб отримувати добову дозу магнію, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько на своєму каналі в Telegram .

Які функції виконує магній

"Магній в організмі потрібен для м'язового розслаблення, регуляції випорожнення, серцевого м'яза, стабілізації нервового збудження. Цей елемент впливає на сотні процесів. Він бере участь то в 150, то в 400 біохімічних процесах. Магній - 4-й за поширеністю елемент в організмі.", - пояснює експерт.

Симптомами браку магнію є: м'язовий тремор, слабкість, спазм, безсоння, перезбудження, високий тиск, аритмія, запори, гіперактивність на зміну апатії.

Рекомендована добова доза цього елементу - 300 мг. У жодному разі не можна перевищувати рівень 1000 мг.

"Магній додатково потрібний не всім. Він необхідний, коли людина виснажується, а це при інтенсивному спорті, вагітності, стресі, хворобі та ще ряді специфічних станів", - наголошує експерт.

Також Голобородько додає, що судоми, високий артеріальний тиск, погіршення астми, тривожні розлади завжди "йдуть" поруч із дефіцитом магнію.

"Магній допомагає "передавати інформацію між тілом та мозком", виснажені запаси - ушкодження нервів. А також розвиток остеопорозу, адже обмін кальцію і вітаміну D тримається на магнії", - каже експерт.

Як отримати магній з їжі

"Нормою є отримувати елементи з їжі. Цілком здорова людина може отримувати необхідну дозу магнію з продуктів", - говорить Голобородько.

Найбільше магнію міститься у гарбузовому насінні, висівках, кунжуті, мигдалі, кеш'ю, гречці, квасолі, шпинаті, зелені.

Нутриціолог наводить приклади продуктів, які містять добову дозу магнію: