"Вітаміни" для серця: як отримати необхідну дозу магнію з їжі
Магній відіграє ключову роль у нормальній роботі серця. Брак цього елементу призводить до тяжких порушень в організмі. Найкраще отримувати його із їжі, тим паче, що він міститься у звичних для нас продуктах.
Про те, що їсти й скільки, щоб отримувати добову дозу магнію, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько на своєму каналі в Telegram.
Які функції виконує магній
"Магній в організмі потрібен для м'язового розслаблення, регуляції випорожнення, серцевого м'яза, стабілізації нервового збудження. Цей елемент впливає на сотні процесів. Він бере участь то в 150, то в 400 біохімічних процесах. Магній - 4-й за поширеністю елемент в організмі.", - пояснює експерт.
Симптомами браку магнію є: м'язовий тремор, слабкість, спазм, безсоння, перезбудження, високий тиск, аритмія, запори, гіперактивність на зміну апатії.
Рекомендована добова доза цього елементу - 300 мг. У жодному разі не можна перевищувати рівень 1000 мг.
"Магній додатково потрібний не всім. Він необхідний, коли людина виснажується, а це при інтенсивному спорті, вагітності, стресі, хворобі та ще ряді специфічних станів", - наголошує експерт.
Також Голобородько додає, що судоми, високий артеріальний тиск, погіршення астми, тривожні розлади завжди "йдуть" поруч із дефіцитом магнію.
"Магній допомагає "передавати інформацію між тілом та мозком", виснажені запаси - ушкодження нервів. А також розвиток остеопорозу, адже обмін кальцію і вітаміну D тримається на магнії", - каже експерт.
Як отримати магній з їжі
"Нормою є отримувати елементи з їжі. Цілком здорова людина може отримувати необхідну дозу магнію з продуктів", - говорить Голобородько.
Найбільше магнію міститься у гарбузовому насінні, висівках, кунжуті, мигдалі, кеш'ю, гречці, квасолі, шпинаті, зелені.
Нутриціолог наводить приклади продуктів, які містять добову дозу магнію:
- 55 г гарбузового насіння;
- 1 ст. л. льону або чіа у 200 мл йогурту з незбираного молока або мигдального йогурту;
- 90-100 г мигдалю і взагалі просто щедра порція насіння та горіхів щодня;
- чашка соєвого молока без цукру та 2 вівсяних цілозернових печива з насінням;
- нормальна порція чорних бобів, заправлених із насінням;
- 2-3 запечені картоплини в шкірці та салат з темного листя з гарбузовим насінням;
- лляна каша на мигдальному молоці з чорними ягодами;
- порція тушкованого шпинату та запечена морська риба;
- 4-5 квадратиків чорного шоколаду та 2 інжири;
- хумус та печені овочі.
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