"Витамины" для сердца: как получить необходимую дозу магния из еды
Магний играет ключевую роль в нормальной работе сердца. Нехватка этого элемента приводит к тяжелым нарушениям в организме. Лучше всего получать его из пищи, тем более что он содержится в привычных для нас продуктах.
О том, что есть и сколько, чтобы получать суточную дозу магния, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько на своем канале в Telegram.
Какие функции выполняет магний
"Магний в организме нужен для мышечного расслабления, регуляции стула, сердечной мышцы, стабилизации нервного возбуждения. Этот элемент влияет на сотни процессов. Он участвует то в 150, то в 400 биохимических процессах. Магний - 4-й по распространенности элемент в организме", - объясняет эксперт.
Симптомами недостатка магния: мышечный тремор, слабость, спазм, бессонница, перевозбуждение, высокое давление, аритмия, запоры, гиперактивность на смену апатии.
Рекомендованная суточная доза этого элемента - 300 мг. В любом случае нельзя превышать уровень 1000 мг.
"Магний дополнительно нужен не всем. Он необходим, когда человек истощается, а это при интенсивном спорте, беременности, стрессе, болезни и еще ряде специфических состояний", - отмечает эксперт.
Также Голобородько добавляет, что судороги, высокое давление, ухудшение астмы, тревожные расстройства всегда "идут" рядом с дефицитом магния.
"Магний помогает "передавать информацию между телом и мозгом", истощенные запасы - повреждение нервов. А также развитие остеопороза, ведь обмен кальция и витамина D держится на магнии", - говорит эксперт.
Как получить магний из еды
"Норма - получать элементы из пищи. Вполне здоровый человек может получать необходимую дозу магния из продуктов", - говорит Голобородько.
Самое больше количество магния содержится в тыквенных семенах, отрубях, кунжуте, миндале, кешью, гречке, фасоли, шпинате, зелени.
Нутрициолог приводит примеры продуктов, которые содержащих суточную дозу магния:
- 55 г тыквенных семян;
- 1 ст. л. льна или чиа в 200 мл йогурта из цельного молока или миндального йогурта;
- 90-100 г миндаля и вообще просто щедрая порция семян и орехов каждый день;
- чашка соевого молока без сахара и 2 овсяных цельнозерных печенья с семенами;
- нормальная порция черных бобов, заправленных с семенами;
- 2-3 запеченных картофеля в кожуре и салат из темных листьев с тыквенными семенами;
- льняная каша на миндальном молоке с черными ягодами;
- порция тушеного шпината и запеченная морская рыба;
- 4-5 квадратиков черного шоколада и 2 инжира;
- хумус и печеные овощи.
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