Віталій Козловський потішив мережу фото з 2-місячним сином Оскаром

Артист поділився сімейним контентом

У своєму блозі Віталій запостив нове фото із синочком. На знімку зірка позує з оголеним торсом, а на руках у нього крихітний Оскар.

У дописі Козловський поміркував про те, як українці постійно сваряться один з одним, і що він думає з цього приводу.

"Чи ти виїхав за кордон і облаштовуєшся там, дбаючи лише про свій комфорт. Чи займаєшся творчістю і вкладаєшся винятково в себе і саморозвиток. Чи пішов служити/воювати, залишивши позаду все життя і плани… Кількість лайна і хейту, які на тебе виллють "любі" співвітчизники, буде приблизно однаковою", - написав захисник.

"Ясно, що є москальські боти, чия задача - дестабілізувати. Але доводиться визнати, що принцип "кусай ближнього" - це національна українська розвага. Чи засмучує це? Уже ні, інші пріоритети. Але висновок один - кожен сам за себе. На жаль", - додав він.

Віталій Козловський із сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Тому, каже знаменитість, "попри все і всіх необхідно стабільно добре робити свою справу та наскільки це можливо, вірити в людей!".

"У моєму оточенні багато достойних, добрих, совісних, щирих… Яким варто допомагати, про яких, якщо і хочеться говорити, то лише хороше", - поділився Віталій.

Нагадаємо, у березні цього року стало відомо, що Козловський одружився з піарницею Юлією Бакуменко. Чоловік освідчився своїй коханій після того, як потрапив під артилерійський обстріл на фронті.

За словами артиста, вони розписалися майже одразу після пропозиції. Пізніше він повідомив, що вперше став батьком.