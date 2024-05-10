Виступ першого представника України на Євробаченні. Дивіться, як це було (відео)

З якою піснею дебютувала Україна

Співак Олександр Пономарьов виконав на сцені Євробачення пісню "Hasta La Vista".

Купив він її в ізраїльського композитора Цвіка Піка, автора композиції "Diva", з якою ізраїльська співачка Dana International перемогла у музичному конкурсі 1998 року.

У 2003-му ще не проводили півфінали, а за перше місце змагалися представники з 26 країн.

Олександр виступив під номером 16, між учасниками з Великої Британії та Греції.

Хто проголосував за Україну

Після закінчення голосування композиція "Hasta La Vista" набрала 30 балів від п'яти різних країн і посіла 14-те місце.

Найвищу оцінку Україні присвоїла сусідня Польща.

Від Росії Пономарьов отримав вісім балів, від Латвії - п'ять. Ізраїль та Естонія присудили чотири й три бали відповідно.

Кому віддала бали Україна

Найбільшу кількість балів, а саме 12, ми присвоїли дуету "Тату" з Росії. Варто зазначити, що на той момент ще не проводився поділ голосів на думку глядачів і членів журі.

10 балів - Бельгія

8 балів - Польща

7 балів - Норвегія

6 балів - Румунія

5 балів - Швеція

4 бали - Ісландія

3 бали - Португалія

2 бали - Туреччина

1 бал - Ірландія

Перемогла дісталася турецькій співачці Сертаб Еренер з композицією "Everyway That I Can".

Друге місце віддали бельгійському гурту Urban Trad, а бронзу - скандальній російській групі "Тату".