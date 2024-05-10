Виступ першого представника України на Євробаченні. Дивіться, як це було (відео)

Історія України на Євробаченні почалася 24 травня 2003 року, в столиці Латвії, Ризі. Тоді нашу країну на конкурсі представив Олександр Пономарьов.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати, як це було і кому віддали голоси українці.
Співак Олександр Пономарьов виконав на сцені Євробачення пісню "Hasta La Vista".
Купив він її в ізраїльського композитора Цвіка Піка, автора композиції "Diva", з якою ізраїльська співачка Dana International перемогла у музичному конкурсі 1998 року.
У 2003-му ще не проводили півфінали, а за перше місце змагалися представники з 26 країн.
Олександр виступив під номером 16, між учасниками з Великої Британії та Греції.
Після закінчення голосування композиція "Hasta La Vista" набрала 30 балів від п'яти різних країн і посіла 14-те місце.
Найвищу оцінку Україні присвоїла сусідня Польща.
Від Росії Пономарьов отримав вісім балів, від Латвії - п'ять. Ізраїль та Естонія присудили чотири й три бали відповідно.
Найбільшу кількість балів, а саме 12, ми присвоїли дуету "Тату" з Росії. Варто зазначити, що на той момент ще не проводився поділ голосів на думку глядачів і членів журі.
Перемогла дісталася турецькій співачці Сертаб Еренер з композицією "Everyway That I Can".
Друге місце віддали бельгійському гурту Urban Trad, а бронзу - скандальній російській групі "Тату".
Раніше ми розповідали, хто переміг у другому півфіналі Євробачення 2024 і називали весь список фіналістів.
Також дізнайтесь, як склалася доля українських артистів, які виступали на Євробаченні.