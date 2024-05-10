UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виступ першого представника України на Євробаченні. Дивіться, як це було (відео)

Олександр Пономарьов (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Історія України на Євробаченні почалася 24 травня 2003 року, в столиці Латвії, Ризі. Тоді нашу країну на конкурсі представив Олександр Пономарьов.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати, як це було і кому віддали голоси українці.

З якою піснею дебютувала Україна

Співак Олександр Пономарьов виконав на сцені Євробачення пісню "Hasta La Vista".

Купив він її в ізраїльського композитора Цвіка Піка, автора композиції "Diva", з якою ізраїльська співачка Dana International перемогла у музичному конкурсі 1998 року.

У 2003-му ще не проводили півфінали, а за перше місце змагалися представники з 26 країн.

Олександр виступив під номером 16, між учасниками з Великої Британії та Греції.

 

Хто проголосував за Україну

Після закінчення голосування композиція "Hasta La Vista" набрала 30 балів від п'яти різних країн і посіла 14-те місце.

Найвищу оцінку Україні присвоїла сусідня Польща.

Від Росії Пономарьов отримав вісім балів, від Латвії - п'ять. Ізраїль та Естонія присудили чотири й три бали відповідно.

Кому віддала бали Україна

Найбільшу кількість балів, а саме 12, ми присвоїли дуету "Тату" з Росії. Варто зазначити, що на той момент ще не проводився поділ голосів на думку глядачів і членів журі.

  • 10 балів - Бельгія 
  • 8 балів - Польща
  • 7 балів - Норвегія
  • 6 балів - Румунія
  • 5 балів - Швеція
  • 4 бали - Ісландія
  • 3 бали - Португалія
  • 2 бали - Туреччина
  • 1 бал - Ірландія

Перемогла дісталася турецькій співачці Сертаб Еренер з композицією "Everyway That I Can".

 

Друге місце віддали бельгійському гурту Urban Trad, а бронзу - скандальній російській групі "Тату".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняАлександр ПономаревЗірки шоу-бізнесу