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Выступление первого представителя Украины на Евровидении. Смотрите, как это было (видео)

Александр Пономарев (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

История Украины на Евровидении началась 24 мая 2003 года в столице Латвии, Риге. Тогда нашу страну на конкурсе представил Александр Пономарев.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, как это было и кому отдали голоса украинцы.

С какой песней дебютировала Украина

Певец Александр Пономарев исполнил на сцене Евровидения песню "Hasta La Vista".

Купил он ее у израильского композитора Цвика Пика, автора композиции "Diva", с которой израильская певица Dana International победила в музыкальном конкурсе 1998 года.

В 2003-м еще не проводили полуфиналы, а за первое место соревновались представители из 26 стран.

Александр выступил под номером 16, между участниками из Великобритании и Греции.

 

Кто проголосовал за Украину

После окончания голосования композиция "Hasta La Vista" набрала 30 баллов от пяти разных стран и заняла 14-е место.

Самую высокую оценку Украине присвоила соседняя Польша.

От России Пономарев получил восемь баллов, от Латвии - пять. Израиль и Эстония присудили четыре и три балла соответственно.

Кому отдала баллы Украина

Наибольшее количество баллов, а именно 12, мы присвоили дуэту "Тату" из России. Следует отметить, что на тот момент еще не проводилось разделение голосов по мнению зрителей и членов жюри.

  • 10 баллов - Бельгия
  • 8 баллов - Польша
  • 7 баллов - Норвегия
  • 6 баллов - Румыния
  • 5 баллов - Швеция
  • 4 балла - Исландия
  • 3 балла - Португалия
  • 2 балла - Турция
  • 1 балл - Ирландия

Победа досталась турецкой певице Сертаб Эренер с композицией "Everyway That I Can".

 

Второе место отдали бельгийской группе Urban Trad, а бронзу - скандальной российской группе "Тату".

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