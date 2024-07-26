Виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталося

Виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року

Співачка вийшла на імпровізовану сцену в чорному боді та виконала пісню французькою мовою. Вона танцювала, грала на роялі та навіть встигла декілька разів частково змінити свій концертний образ.

Леді Гага в Парижі (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

І поки фани захоплюються співом та виступом артистки, французи почали лютувати.

Леді Гага на Олімпіаді (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Річ у тому, що громадяни Франції виявилися незадоволеними тим, що Олімпіаду в Парижі відкриває артистка з США. На думку деяких користувачів, вона співала з акцентом.

Ба більше, деякі стверджують, що на місці Гаги мала б бути артистка саме з Франції.

"Хіба у Франції немає співаків? Чому Леді Гага - найкращий вибір для виконання пісні французькою мовою?" - цитує думку незадоволених глядачів видання LADbibl.

Між тим, також стало відомо, що за свій виступ Леді Гага нічого не отримала. Ані вона, ані Селін Діон, яка теж має з'явитися на відкритті Олімпіади, не зможуть заробити цими виступами.

"Всупереч деяким повідомленням ЗМІ, музиканти, які виступатимуть на церемоніях Ігор у Парижі 2024 року, не отримають гонорар за свої послуги", - повідомили організатори.

Трансляція відкриття Олімпіади