Выступление Леди Гаги на открытии Олимпиады-2024 обернулось скандалом: что произошло

Выступление Леди Гаги на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года

Певица вышла на импровизированную сцену в черном боди и исполнила песню на французском языке. Она танцевала, играла на рояле и даже успела несколько раз частично сменить свой концертный образ.

Леди Гага в Париже (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")

И пока фаны восхищаются пением и выступлением артистки, французы начали злиться.

Леди Гага на Олимпиаде (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")

Дело в том, что граждане Франции оказались недовольны тем, что Олимпиаду в Париже открывает артистка из США. По мнению некоторых пользователей, она пела с акцентом.

Более того, некоторые утверждают, что на месте Гаги должна быть артистка именно из Франции.

"Разве во Франции нет певцов? Почему Леди Гага - лучший выбор для исполнения песни на французском языке?" - цитирует мнение недовольных зрителей издания LADbibl.

Между тем также стало известно, что за свое выступление Леди Гага ничего не получила. Ни она, ни Селин Дион, которая тоже должна появиться на открытии Олимпиады, не смогут заработать этими выступлениями.

"Вопреки некоторым сообщениям СМИ, музыканты, которые будут выступать на церемониях Игр в Париже в 2024 году, не получат гонорар за свои услуги", - сообщили организаторы.

Трансляция открытия Олимпиады