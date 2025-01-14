Вистачить всім гостям: простий спосіб нарізати торт на 32 шматочки

Як гарно нарізати круглий торт

Зазвичай для того, щоб нарізати круглий торт, його розрізають по діагоналі через центр. Проте, якщо гостей багато, навіть величезний десерт при такому способі втратить свій смак і вигляд - трикутні шматочки стають занадто тонкими, іноді розвалюючись на тарілці.

Однак українська пекарня поділилася своїм методом нарізання круглого торта, якого точно вистачить на велику компанію. Для цього спершу торт розрізають навпіл, як при звичайному методі нарізання десерту.

Потім одну частину потрібно розрізати на дві половини. Одну з них розріжте навпіл на два "трикутники". З кожного шматочку потрібно вирізати "ромб" - для цього треба зробити надріз від середини бокової сторони трикутника до центру бортика, з двох боків.

Після цього "ромб" розрізається навпіл горизонтальною лінією. Таким чином, з однієї четвертини торта можна отримати 8 шматочків.

Для того, щоб нарізати торт на 32 шматочки, потрібно повторити ці кроки з іншою половиною торта.

Іноді важко нарізати десерт через його щільну текстуру, однак є дієвий лайфхак: змочити ніж в окропі перед розрізанням торта.

Як нарізати квадратний торт

Щоб нарізати прямокутний або квадратний торт на велику кількість шматочків, можна скористатися іншим швидким способом.

Спершу десерт потрібно розрізати на неширокі прямокутні частини. Після цього перекладіть один великий шматок торта на дощечку, перевернувши його боковою частиною догори.

Потім розріжте десерт на невеликі порції, роблячи надрізи під кутом до бокової сторони шматочка. При такому способі бісквіт десерту збереже свою форму.

Для того, щоб ефектно подати смаколики до столу, не обов'язково одразу розкладати порції по тарілках. Наприклад, їх можна викласти "пірамідкою" на вишуканій таці, таким чином запропонувавши гостям декілька десертів до вибору одночасно.