ЗСУ за 3,5 години знищили 13 дронів-камікадзе

Росіяни атакували Україну за допомогою 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 у понеділок, 10 жовтня. Усі вони були знищені українськими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"Друга "велика" повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дронів-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області та Білорусі", - сказано у повідомленні.

Так, дев’ять таких безпілотників знищили сили та засоби ППО повітряного командування "Центр".

Росіяни також атакували цими дронами і на сході України. Зенітниками повітряного командування "Схід" знищили ще чотири "Shahed-136".

Зазначається, що дрони збили протягом 3,5 годин - з 15:00 до 18:30..

Про збиття безпілотників також повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"З 15:45 до 18:08 ще 12 "мопедів" іранського виробництва залітали на територію нашої країни. Всі 12 були знищені. Один десь загубився, але будемо вважати, що він не нашкодив нашій країні", - сказав він в ефірі телемарафону.