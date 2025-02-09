Високі чи низькі: хто живе довше? Вчені визначили, як зріст впливає на тривалість життя

Чи має зріст вплив на довголіття?

Дослідження, проведене групою вчених, показало, що люди маленького зросту мають тенденцію жити довше, ніж їхні високі "колеги". Цей висновок базується на аналізі даних про тривалість життя тисяч людей різного зросту.

Чому так відбувається?

Вчені вважають, що існує кілька факторів, які можуть пояснити цей феномен.

Менше навантаження на серце

Серце людей маленького зросту працює з меншим навантаженням, оскільки їм потрібно перекачувати кров на меншу відстань. Це може сприяти зменшенню ризику серцево-судинних захворювань, які є однією з основних причин смертності у світі.

Краща клітинна регенерація

Деякі дослідження показують, що у людей маленького зросту краще відбувається процес клітинної регенерації. Це може сприяти сповільненню процесів старіння та зменшенню ризику розвитку хронічних захворювань.

Генетична схильність

Існує гіпотеза, що за довголіття можуть відповідати певні гени, які частіше зустрічаються у людей маленького зросту.

Звичайно, зріст - це лише один з багатьох факторів, які впливають на тривалість життя. Важливу роль також відіграють спосіб життя, харчування, фізична активність, генетична схильність та інші фактори.

Хоча дослідження показують, що люди маленького зросту можуть жити довше, це не означає, що високі люди приречені на коротке життя. Головне - вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, регулярно займатися спортом та стежити за своїм здоров'ям. І тоді зріст не буде мати вирішального значення для вашого довголіття.