Люди з цією групою крові старіють повільніше: причини та пояснення

Ми завжди задавалися питанням, чи є якась причина жити вічно. Кілька досліджень прийшли до висновку, що група крові може бути ключовою, коли йдеться про старіння та тривалість життя.

Яка група крові сприяє повільному старінню, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Яка група крові у довгожителів?

Згідно з дослідженням, опублікованим у Planet Today і повідомленим Cadena SER, друга група крові виявляє більшу стійкість до старіння порівняно з іншими типами.

Регенерація тканин і відновлення клітин є частиною повільнішого процесу, і ця група крові часто пов’язана з емоційною стабільністю та більш глибокою потребою в прихильності та турботі.

Однак це неможливо без трьох основних стовпів: фізичних вправ, здорового харчування та зменшення стресу.

Це підтверджується не тільки цим дослідженням, оскільки інше попереднє дослідження, проведене в Японії та опубліковане в журналі Experimental Gerontology, вже стверджувало, що люди з другою групою крові живуть довше.

Інші дослідження показують протилежне У дослідженні, опублікованому в BMC Medicine, говориться, що групи крові перша та друга піддаються більшому ризику смерті від серцево-судинних захворювань.

З іншого боку, кілька вчених із Національного інституту раку США та Тегеранського університету медичних наук дійшли висновку, що люди з цими групами крові мають на 9% вищий ризик смерті від хвороб загалом і на 15% вищий ризик смерті від проблем із серцем.

Це дослідження також відзначило, що перша та друга групи крові показали більш високу схильність до розвитку раку шлунка.