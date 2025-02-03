Люди з цією групою крові старіють повільніше: причини та пояснення
Ми завжди задавалися питанням, чи є якась причина жити вічно. Кілька досліджень прийшли до висновку, що група крові може бути ключовою, коли йдеться про старіння та тривалість життя.
Яка група крові сприяє повільному старінню, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.
Яка група крові у довгожителів?
Згідно з дослідженням, опублікованим у Planet Today і повідомленим Cadena SER, друга група крові виявляє більшу стійкість до старіння порівняно з іншими типами.
Регенерація тканин і відновлення клітин є частиною повільнішого процесу, і ця група крові часто пов’язана з емоційною стабільністю та більш глибокою потребою в прихильності та турботі.
Однак це неможливо без трьох основних стовпів: фізичних вправ, здорового харчування та зменшення стресу.
Це підтверджується не тільки цим дослідженням, оскільки інше попереднє дослідження, проведене в Японії та опубліковане в журналі Experimental Gerontology, вже стверджувало, що люди з другою групою крові живуть довше.
Інші дослідження показують протилежне У дослідженні, опублікованому в BMC Medicine, говориться, що групи крові перша та друга піддаються більшому ризику смерті від серцево-судинних захворювань.
З іншого боку, кілька вчених із Національного інституту раку США та Тегеранського університету медичних наук дійшли висновку, що люди з цими групами крові мають на 9% вищий ризик смерті від хвороб загалом і на 15% вищий ризик смерті від проблем із серцем.
Це дослідження також відзначило, що перша та друга групи крові показали більш високу схильність до розвитку раку шлунка.
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