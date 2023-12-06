"Висмоктують" сили та час: як позбутися поганих звичок та змінити своє життя

Якщо ці звички руйнують здоровʼя, ставлять ваше життя під ризик, погіршують настрій чи шкодять важливим сферам - краще з ними розпрощатись.

Експерт поділилася способами, які допоможуть зробити це дуже легко.

Осмислити, коли виникла ця звичка

Якщо людина купує багато вишуканого одягу та косметики, але щоденно одягається в один і той же звичайний костюм і поспішає на роботу без макіяжу, то варто серйозно замислитись, що хочеться придбати насправді: одяг чи надію на краще майбутнє.

Варто зрозуміти, недостачу чого компенсує ця звичка. Наприклад, перегляд серіалів до глибокої ночі може давати можливість бути наодинці, нові враження, ілюзію спілкування та відчуття безпеки.

Мотиви

Варто подумати, як можна задовольнити потребу більш конструктивно. Замість того, щоб заїдати проблеми, потребуючи втіхи, можна знайти це відчуття поряд з близькими людьми.

Варто дозволити собі бути щирими, відкритими і тим самим укріпити ваші стосунки.

Тренуйтесь

Звичайної альтернативи не достатньо. Важливо вмикати дисципліну і змінювати поведінку.

"Зловивши себе за розгортуванням пʼятої цукерки, поставте питання щиро: "я роблю це, бо хочу підтримки і розуміння, мені не вистачає любові і піклування?" - каже психолог.

Варто кожного разу себе м'яко зупиняти без критики. Однак, знадобиться багато дисципліни.

За словами експерта, нові корисні звички формують з часом, спочатку можуть бути сильні спокуси і помилки. Продовжуйте, впевнено рухайтесь далі, кожен крок дуже важливий.

"Не забувайте, що зміни - це процес, а не одноразова акція. Запасайтесь терпінням і рішучістю, тоді все обов'язково вийде", - додала фахівець.