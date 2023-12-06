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"Высасывают" силы и время: как избавиться от плохих привычек и изменить свою жизнь

Как избавиться от плохих привычек в жизни (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждая привычка в жизни выполняет некую функцию. Они появляются в том месте, где нам чего-то не хватает. Но их последствия могут вредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Надежды Мартынюк.

Если эти привычки разрушают здоровье, ставят вашу жизнь под риск, ухудшают настроение или вредят важным сферам - лучше с ними расстаться.

Эксперт поделился способами, которые помогут сделать это очень легко.

Осмыслить, когда возникла эта привычка

Если человек покупает много изысканной одежды и косметики, но ежедневно одевается в один и тот же обычный костюм и спешит на работу без макияжа, стоит серьезно задуматься, что хочется приобрести на самом деле: одежду или надежду на лучшее будущее.

Следует понять, нехватку чего компенсирует эта привычка. К примеру, просмотр сериалов до глубокой ночи может давать возможность быть наедине, новые впечатления, иллюзию общения и чувство безопасности.

Мотивы

Следует подумать, как можно удовлетворить потребность более конструктивно. Вместо того, чтобы заедать проблемы, требуя удовольствия, можно найти это чувство рядом с близкими людьми.

Следует позволить себе быть искренними, открытыми и тем самым укрепить ваши отношения.

Тренируйтесь

Обычной альтернативы недостаточно. Важно включать дисциплину и изменять поведение.

"Поймав себя за развертыванием пятой конфеты, задайте вопрос искренне: "я делаю это, потому что хочу поддержки и понимания, мне не хватает любви и заботы?" - говорит психолог.

Стоит каждый раз мягко останавливать себя без критики. Однако потребуется много дисциплины.

По словам эксперта, новые полезные привычки формируют со временем, поначалу могут быть сильные соблазны и ошибки. Продолжайте, уверенно двигайтесь дальше, каждый шаг очень важен.

"Нет забывайте, что изменения - это процесс, а не одноразовая акция. Запасайтесь терпением и решительностью, тогда все обязательно получится", - добавила специалист.

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