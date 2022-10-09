Висипання, зморшки та лущення: як стреси вбивають нашу шкіру і що з цим можна зробити
За останні місяці багато українців помітили, що їхня шкіра сильно постраждала. Когось стало обсипати більше, ніж зазвичай, у когось з'явилися зморшки, хоча раніше навіть натяку на них не було. І усьому причина – стреси, які стали нашими супутниками життя.
Чому при стресах з'являється проблема зі шкірою і що можна з цим зробити, розповіли у "Бережи себе".
Чому від стресу страждає шкіра
Шкіра – це найбільший орган людини. І найголовніша функція шкіри не лише естетична, а й захист організму в цілому. Шкіра та мозок людини тісно взаємодіють одне з одним і пов'язані.
"Коли ми переживаємо стрес через роботу, стосунки або поточні події, це означає, що шкіра одночасно є як причиною гормонів стресу та їх жертвою", - пояснює дерматолог Кейра Барр.
Переживання роблять шкіру більш уразливою до інфекцій, запалень та подразнень. А також більш чутливою до зовнішньої небезпеки - холоду чи сонячних променів.
"Як наш найбільший орган, шкіра часто віддзеркалює те, що відбувається в нашому організмі. Стрес підвищує ризики запалення, погіршує загоєння поранень. Залози продукують більше жиру в стані стресу, що може погіршувати прояви акне. Стрес також може викликати загострення екземи або псоріазу", - Наголошує Барр.
З іншого боку, стреси впливають і на процес старіння. Гормони стресу руйнують колаген та еластин у складі шкіри, і це призводить до швидкої появи зморшок на обличчі.
Що ж із цим робити?
Позбутися стресів у житті практично неможливо, тим більше зараз. Вони стали вже невіддільною частиною нашого життя. Але ми можемо зменшити його вплив на нас і навчитися з ним працювати.
В Американській академії дерматології радять кожному шукати власні методи. Це може бути йога або інший вид спорту, дихальні гімнастики, медитація, психотерапія тощо.
Якщо стан шкіри вас сильно турбує, і ситуація погіршилася появою акне, псоріазу, розацеї (хронічне захворювання шкіри, яке проявляється почервонінням), варто записатися на консультацію до дерматолога.
Реакція шкіри на стрес може бути дуже індивідуальною та різноманітною. З кожним окремим випадком слід підбирати відповідне лікування.
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