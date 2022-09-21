Цей копієчний засіб для шкіри допоможе вам помолодшати на 10 років

Кожна жінка хоче виглядати довше молодою і старіти витончено, без будь-яких зморшок на обличчі. Красива та молода шкіра – це запорука впевненості у собі.

Відкрийте для себе незамінний інгредієнт для косметичних процедур, який дбає про вашу шкіру, пише Sante Plus.

Косметична промисловість пропонує безліч продуктів для надання шкірі молодості та боротьби зі зморшками, які не завжди виконують свої обіцянки. Але є один простий, економічний та ефективний інгредієнт, який потрібно протестувати негайно.

Як помолодшати на 10 років?

Хочете виглядати на 10 років молодшою? Не потрібно купувати антивікові креми, тому що вирішення цієї проблеми ховається у вашій шафі. Ось секретний засіб для гладкої, добре зволоженої шкіри. Йдеться про вазелін. В Україні його вартість розпочинається від 8 гривень за баночку.

Маска з вазеліном та лимоном для молодої та сяючої шкіри



Після регулярного впливу зовнішніх агресивних факторів (токсинів, присутніх у повітрі, холоду, сонця тощо) і в міру того, як ми стаємо старшими, стає необхідним зберегти природний бар'єр нашої шкіри. Ось як приготувати та використовувати маску з вазеліном та лимоном.

Складові:

1 столова ложка вазеліну

½ ст л лимонного соку.

У мисочку налийте вазелін, додайте сік лимону і добре перемішайте, щоб об'єднати два інгредієнти.

Очистіть обличчя, щоб видалити залишки макіяжу, потім змийте теплою водою. Потім промокніть чистим сухим рушником. Нанесіть суміш на обличчя легкими круговими рухами. Залишіть на 10 хвилин, щоб ваша шкіра ввібрала маску. Змийте чистою водою і промокніть обличчя рушником.

Вазелін для зволоження шкіри



Вазелін - це не тільки зволожуючий засіб для шкіри, який допомагає освітлити колір обличчя та захистити найсухіші ділянки обличчя, але також може лікувати поверхневі рани, зморшки та шрами від висипу вугрів.

Крім того, він допомагає утримувати вологу в шкірі та запобігає її випаровуванню. Індійський журнал дерматології провів дослідження, в якому було показано, що вазелін перевершує оливкову олію з погляду зволоження шкіри.

Лимон надзвичайно багатий на вітамін С, його вживання сприяє виробленню колагену і надає омолоджуючий ефект. Таким чином він відновлює еластичність шкіри, яка з віком знижується. Крім того, лимон також містить лимонну кислоту, яка допомагає відлущувати шкіру та освітлювати колір обличчя, особливо якщо у вас є пігментні плями або шрами від висипу вугрів.



Щобільше, його часто використовують у процедурах для обличчя, які спеціально призначені для стимуляції молодості шкіри.