Высыпания, морщины и шелушение: как стрессы убивают нашу кожу и что с этим можно сделать

За последние месяцы многие украинцы заметили, что их кожа сильно пострадала. Кого-то стало обсыпать более обычного, у кого-то появились морщины, хотя раньше даже намека на них не было. И всему причина - стрессы, которые стали нашими спутниками жизни.

Почему при стрессах появляется проблема с кожей и что можно с этим сделать, рассказали в " Бережи себе ".

Почему от стресса страдает кожа

Кожа - это самый большой орган человека. И самая главная функция кожи не только эстетическая, а защита организма в целом. Кожа и мозг человека тесно взаимодействуют друг с другом и связаны.

"Когда мы переживаем стресс из-за работы, отношений или текущих событий, это означает, что кожа одновременно является как причиной гормонов стресса и их жертвой", - объясняет дерматолог Кейра Барр.

Переживания делают кожу более уязвимой к инфекциям, воспалениям и раздражениям. А также более чувствительной к внешней опасности - холоду или солнечным лучам.

"Как наш самый большой орган, кожа часто отзеркаливает то, что происходит в нашем организме. Стресс повышает риски воспаления, ухудшает заживление ранений. Железы продуцируют больше жира в состоянии стресса, что может ухудшать проявления акне. Стресс также может вызвать обострение экземы или псориаза", - подчеркивает Барр.

Кроме того, стрессы влияют и на процесс старения. Гормоны стресса разрушают коллаген и эластин в составе кожи, и это приводит к быстрому появлению морщин на лице.

Что же с этим делать?

Избавиться от стрессов в жизни практически невозможно, тем более сейчас. Они стали уже неотъемлемой частью нашей жизни. Но мы можем снизить его влияние на нас и научиться с ним работать.

В Американской академии дерматологии рекомендуют каждому искать собственные методы. Это может быть йога или другой вид спорта, дыхательные гимнастики, медитация, психотерапия и так далее.

Если состояние кожи вас сильно беспокоит, и ситуация ухудшилась появлением акне, псориаза, розацеи (хроническое заболевание кожи, которое проявляется покраснением), то стоит записаться на консультацию к дерматологу.

Реакция кожи на стресс может быть очень индивидуальной и разнообразной. С каждым отдельным случаем нужно подбирать соответствующее лечение.