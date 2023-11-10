Зеленська у вишуканому бежевому костюмі зустрілася з Бріджіт Макрон (фото)

Олена Зеленська у ніжному образі зустрілась з першою леді Франції

Перша леді України вже кілька днів знаходиться у Франції з робочими і дуже важливими візитами. Зокрема вони стосуються дітей, освіти та культури. І саме на цих зустрічах Олена знову і знову вражає своїми нарядами.

Для того, аби побачитись з Бріджит Макрон, жінка обрала бежевий костюм, що складається з біло-бежевої сукні-корсету довжини міді та жакету від українського бренду The Coat.

Зеленська під час зустрічі з першою леді Франції вразила ніжним костюмом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Свій образ кохана жінка пана Володимира доповнила тонким поясом в тон до костюма, який, до речі виконаний із замші. А також лаконічною брошкою зі своєї численної колекції у формі колосків пшениці від Ruslan Baginskiy.

Також пані Олена не забула й про свої улюблені туфлі човники, щоправда, цього разу вони були не чорного кольору, а темно-гірчичного та пасували до костюма.

Символізм бежевого кольору

Варто зазначити, що дружина президента обрала дуже гарне поєднання кольорів, які вважаються класичними.

А ось сам бежевий колір символізує тепло, затишок, спокій, розміреність, гармонію. Але він також має й негативне значення, яке, до речі, дуже підходить до ситуації в Україні. До них відносяться: туга, смуток, нудьга, печаль, одноманітність, монотонність, буденність. У різних країнах бежевий колір трактується по-різному. Наприклад, в Китаї він, як і білий колір, означає жалобу, смуток, смерть.

Тож, образ пані Олени знову доводить те, що без символізму вона свої луки не підбирає. Кожен елемент її одягу має свої сенси та повідомлення.

Зеленська під час зустрічі з першою леді Франції вразила ніжним костюмом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)