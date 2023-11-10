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Зеленская в изысканном бежевом костюме встретилась с Бриджит Макрон (фото)

Зеленская встретилась с первой леди Франции (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская сейчас находит во Франции с рабочим и важным визитом и для своих встреч, она как всегда выбирает интересные наряды, поражающие раз за разом.

О том, какой образ выбрала первая леди Украины для встречи с Бриджит Макроном, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Facebook Зеленской.

Елена Зеленская в нежном образе встретилась с первой леди Франции

Первая леди Украины уже несколько дней находится в Франции с рабочими и очень важными визитами. В частности, они касаются детей, образования и культуры. И именно на этих встречах Елена снова и снова поражает своими нарядами.

Чтобы увидеться с Бриджит Макрон, женщина выбрала бежевый костюм, состоящий из бело-бежевого платья-корсета длины меди и жакета от украинского бренда The Coat.

Зеленская во время встречи с первой леди Франции поразила нежный костюм (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Свой образ любимая женщина Владимира дополнила тонким поясом в тон к костюму, который, кстати, выполнен из замши. А также лаконичной брошью из своей многочисленной коллекции в форме колосьев пшеницы от Ruslan Baginskiy.

Также Елена не забыла и о своих любимых туфлях лодочках, правда, на этот раз они были не черного цвета, а темно-горчичного и подходили к костюму.

Символизм бежевого цвета

Стоит отметить, что супруга президента избрала очень хорошее сочетание цветов, считающихся классическими.

А вот сам бежевый цвет символизирует тепло, уют, покой, размеренность, гармонию. Но он также имеет негативное значение, которое, кстати, очень подходит к ситуации в Украине. К ним относятся: тоска, уныние, скука, печаль, однообразие, монотонность, обыденность. В разных странах бежевый цвет трактуется по-разному. Например, в Китае он, как и белый цвет, означает траур, уныние, смерть.

Образ госпожи Елены снова доказывает то, что без символизма она свои луки не подбирает. Каждый элемент одежды имеет свои смыслы и посылы.

Зеленская во время встречи с первой леди Франции поразила нежным костюмом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Ранее мы писали о том, как Зеленская на стиле посетила Сорбоннский университет в Париже.

Также читайте наш материал о том, как Елена Зеленская в стильном наряде встретилась с госпожой Урсулой Фон дер Ляен.

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