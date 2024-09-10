Вишуканість та розкіш: 6 найцікавіших дворянських садиб для осіннього вікенду

Шаровський палац: цукровий замок Харківщини

Історія Шаровського палацу, що розташований у селі Шарівка на Харківщині, починається 1836 року, коли було закладено його будівництво.

Останнім господарем садиби став відомий цукрозаводчик Леопольд Кеніг, тому будівлю часто називають "Цукровим замком". Архітектурний стиль палацу - неоготика, і це надає будівлі особливого шарму.

Фасад палацу прикрашений двома вежами із зубцями та шпилями, а кожне крило будівлі має своє призначення. Оточує палац Шарівський парк, пам'ятник садово-паркового мистецтва, який вражає своїми алеями з рідкісних лип та стародавніми дубами.

Тераси, мощені алеї та кам'яні мости додають велич цього місця, створюючи атмосферу колишньої пишноти.

Шаровський палац (фото: Вікіпедія)

Палац Галаганів: ампірна розкіш Чернігівщини

Палац Галаганів, розташований у селі Сокиринці Чернігівської області, був зведений у 1823 році. Будівля побудована в стилі ампір, з величними колонами та масивним куполом. Цей палац, оточений архітектурно-парковим комплексом, є гармонійним поєднанням природи та мистецтва.

Сокиринський парк, що оточує палац, відомий своїми рідкісними деревами та мальовничими алеями. Дивно, що на території садиби досі збереглися службові споруди, а також знаменита ротонда та готичний місток, що надають казкову атмосферу парку.

Палац Галаганів (фото: Вікіпедія)

Палац Лопухіних: неоготичний замок на островах Росі

Історія садиби Лопухіних-Демидових, розташованої в селі Трощин Богуславського району Київської області, сягає 1782 року. Стиль будівлі - неоготика, з симетричними вежами та величним балконом на рівні другого поверху.

Палац розташувався на острові Коцюбинського, а міст, що з'єднує його з містом, відкриває чудовий краєвид на річку Рось.

Ансамбль садиби вражає своєю гармонією. Містки, що з'єднують острови, не тільки практичні, а й додають романтики цьому місцю. Тут можна насолодитися не лише архітектурними формами, а й історичними музеями, які зберегли пам'ять минулого.

Палац Лопухіних (фото: Вікіпедія)

Вороновицький палац: класицизм та авіаційна історія

Вороновицький палац, розташований у селі Вороновиця Вінницької області, був зведений у 1770-х роках для політичного діяча Ф. К. Грохольського. Стиль палацу - ранній класицизм, яке незвичайна увігнута форма робить будинок унікальним серед інших садиб. Цікаво, що саме тут зараз знаходиться музей історії авіації та космонавтики України.

Садиба оточена старовинним парком, який хоч і втратив своє початкове планування, залишається місцем для спокійних прогулянок. Велич палацу підкреслюють відреставровані фасади та інтер'єри, що робить його ідеальним місцем для ретро-фотосесій.

Вороновицький палац (фото: Вікіпедія)

Палац княгині Щербатової: англійська елегантність в українських реаліях

Палац княгині Щербатової, розташований у місті Немирів на Вінниччині, був збудований у 1894 році за її вказівкою після поїздки до Англії.

Натхнена британськими замками, княгиня наказала створити новий палац у стилі неокласицизму. Розкішний вхід з кам'яними левами та величні колони роблять цей палац справжньою окрасою Вінниччини.

Величезний парк, навколишній палац, з його ставками та річками, є ідеальним місцем для прогулянок та відпочинку. На території палацу також знаходиться санаторій, де можна не лише милуватися архітектурою, а й пройти курс лікування, насолоджуючись природою.

Палац княгині Щербатової (фото: Вікіпедія)

Палац графів Шенборнів: астрономічна загадка серед Карпат

Палац графів Шенборнів розташований у селі Карпати Мукачівського району Закарпатської області. Попри роки, будівлі садиби чудово збереглися. Сьогодні в стінах палацу знаходиться оздоровчий санаторій, що приваблює відвідувачів своєю архітектурною величчю та мальовничими околицями.

Садиба була закладена між 1890 і 1895 роками. Стиль будівлі - французький ренесанс, що додає їй європейської елегантності.

Палац має також іншу назву - "Астрономічний", адже він побудований за незвичним принципом: 365 вікон (одне з яких замуроване), 52 кімнати та 12 входів, що символізують кількість днів, тижнів і місяців у році.

Палац графів Шенборнів (фото: Вікіпедія)