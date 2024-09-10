Вишуканість та розкіш: 6 найцікавіших дворянських садиб для осіннього вікенду

В Україні багато архітектурної спадщини, пов'язаної з аристократичним минулим. Розкішні палаци та великі маєтки дозволяють нам відчути дух минулого. У які найбільш оригінальні місця, що були фамільними спадщинами багатих дворян, варто поїхати осіннім вікендом?
РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися на 6 "дворянських гнізд", які і зараз вражають уяву вишуканістю та стилем.
Історія Шаровського палацу, що розташований у селі Шарівка на Харківщині, починається 1836 року, коли було закладено його будівництво.
Останнім господарем садиби став відомий цукрозаводчик Леопольд Кеніг, тому будівлю часто називають "Цукровим замком". Архітектурний стиль палацу - неоготика, і це надає будівлі особливого шарму.
Фасад палацу прикрашений двома вежами із зубцями та шпилями, а кожне крило будівлі має своє призначення. Оточує палац Шарівський парк, пам'ятник садово-паркового мистецтва, який вражає своїми алеями з рідкісних лип та стародавніми дубами.
Тераси, мощені алеї та кам'яні мости додають велич цього місця, створюючи атмосферу колишньої пишноти.
Палац Галаганів, розташований у селі Сокиринці Чернігівської області, був зведений у 1823 році. Будівля побудована в стилі ампір, з величними колонами та масивним куполом. Цей палац, оточений архітектурно-парковим комплексом, є гармонійним поєднанням природи та мистецтва.
Сокиринський парк, що оточує палац, відомий своїми рідкісними деревами та мальовничими алеями. Дивно, що на території садиби досі збереглися службові споруди, а також знаменита ротонда та готичний місток, що надають казкову атмосферу парку.
Історія садиби Лопухіних-Демидових, розташованої в селі Трощин Богуславського району Київської області, сягає 1782 року. Стиль будівлі - неоготика, з симетричними вежами та величним балконом на рівні другого поверху.
Палац розташувався на острові Коцюбинського, а міст, що з'єднує його з містом, відкриває чудовий краєвид на річку Рось.
Ансамбль садиби вражає своєю гармонією. Містки, що з'єднують острови, не тільки практичні, а й додають романтики цьому місцю. Тут можна насолодитися не лише архітектурними формами, а й історичними музеями, які зберегли пам'ять минулого.
Вороновицький палац, розташований у селі Вороновиця Вінницької області, був зведений у 1770-х роках для політичного діяча Ф. К. Грохольського. Стиль палацу - ранній класицизм, яке незвичайна увігнута форма робить будинок унікальним серед інших садиб. Цікаво, що саме тут зараз знаходиться музей історії авіації та космонавтики України.
Садиба оточена старовинним парком, який хоч і втратив своє початкове планування, залишається місцем для спокійних прогулянок. Велич палацу підкреслюють відреставровані фасади та інтер'єри, що робить його ідеальним місцем для ретро-фотосесій.
Палац княгині Щербатової, розташований у місті Немирів на Вінниччині, був збудований у 1894 році за її вказівкою після поїздки до Англії.
Натхнена британськими замками, княгиня наказала створити новий палац у стилі неокласицизму. Розкішний вхід з кам'яними левами та величні колони роблять цей палац справжньою окрасою Вінниччини.
Величезний парк, навколишній палац, з його ставками та річками, є ідеальним місцем для прогулянок та відпочинку. На території палацу також знаходиться санаторій, де можна не лише милуватися архітектурою, а й пройти курс лікування, насолоджуючись природою.
Палац графів Шенборнів розташований у селі Карпати Мукачівського району Закарпатської області. Попри роки, будівлі садиби чудово збереглися. Сьогодні в стінах палацу знаходиться оздоровчий санаторій, що приваблює відвідувачів своєю архітектурною величчю та мальовничими околицями.
Садиба була закладена між 1890 і 1895 роками. Стиль будівлі - французький ренесанс, що додає їй європейської елегантності.
Палац має також іншу назву - "Астрономічний", адже він побудований за незвичним принципом: 365 вікон (одне з яких замуроване), 52 кімнати та 12 входів, що символізують кількість днів, тижнів і місяців у році.
Раніше ми писали про 6 неповторних замків України, які вражають уяву.
Читайте також про 7 місць, куди можна поїхати восени для романтичного відпочинку в Україні.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Ukraine-is, Igotoworld.com Вікіпедія.