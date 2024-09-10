Изысканность и роскошь: 6 самых интересных дворянских усадеб для осеннего уикэнда

Шаровский дворец: сахарный замок Харьковщины

История Шаровского дворца, расположенного в селе Шаровка Харьковской области, начинается в 1836 году, когда было заложено его строительство.

Последним хозяином усадьбы стал известный сахарозаводчик Леопольд Кениг, поэтому здание часто называют "Сахарным замком". Архитектурный стиль дворца - неоготика, и это придает зданию особый шарм.

Фасад дворца украшен двумя башнями с зубцами и шпилями, а каждое крыло здания имеет свое предназначение. Окружает дворец Шаровский парк, памятник садово-паркового искусства, поражающий своими аллеями из редких лип и древними дубами.

Террасы, мощенные аллеи и каменные мосты придают величия этому месту, создавая атмосферу прежнего великолепия.

Шаровский дворец (фото: Википедия)

Дворец Галаганов: ампирная роскошь Черниговщины

Дворец Галаганов, расположенный в селе Сокиринцы Черниговской области, был построен в 1823 году. Здание построено в стиле ампир, с величественными колоннами и массивным куполом. Этот дворец, окруженный архитектурно парковым комплексом, является гармоничным сочетанием природы и искусства.

Сокиринский парк, окружающий дворец, известен своими редкими деревьями и живописными аллеями. Удивительно, что на территории усадьбы до сих пор сохранились служебные сооружения, а также знаменитая ротонда и готический мостик, придающий сказочную атмосферу парку.

Дворец Галаганов (фото: Википедия)

Дворец Лопухиных: неоготический замок на островах Роси

История усадьбы Лопухиных-Демидовых, расположенной в селе Трощин Богуславского района Киевской области, уходит в 1782 году. Стиль здания - неоготика, с симметричными башнями и величественным балконом на уровне второго этажа.

Дворец расположился на острове Коцюбинского, а мост, соединяющий его с городом, открывает вид на реку Рось.

Ансамбль усадьбы поражает своей гармонией. Мостики, соединяющие острова, не только практичны, но и добавляют романтики этому месту. Здесь можно насладиться не только архитектурными формами, но и историческими музеями, сохранившими память прошлого.

Дворец Лопухиных (фото: Википедия)

Вороновицкий дворец: классицизм и авиационная история

Вороновицкий дворец, расположенный в селе Вороновица Винницкой области, был построен в 1770-х годах для политического деятеля Ф. К. Грохольского. Стиль дворца - ранний классицизм, которое необычная вогнутая форма делает дом уникальным среди других усадеб. Интересно, что именно здесь находится музей истории авиации и космонавтики Украины.

Усадьба окружена старинным парком, который хоть и потерял свою первоначальную планировку, остается местом для спокойных прогулок. Величие дворца подчеркивают отреставрированные фасады и интерьеры, что делает его идеальным местом для ретро-фотосессий.

Вороновицкий дворец (фото: Википедия)

Дворец княгини Щербатовой: английская элегантность в украинских реалиях

Дворец княгини Щербатовой, расположенный в городе Немиров в Винницкой области, был построен в 1894 году по ее указанию после поездки в Англию.

Вдохновленная британскими замками, княгиня приказала создать новый дворец в стиле неоклассицизма. Роскошный вход с каменными львами и величественные колонны делают этот дворец настоящим украшением Винницкой области.

Огромный парк, окружающий дворец, с его прудами и реками, является идеальным местом для прогулок и отдыха. На территории дворца находится санаторий, где можно не только любоваться архитектурой, но и пройти курс лечения, наслаждаясь природой.

Дворец княгини Щербатовой (фото: Википедия)

Дворец графов Шенборнов: астрономическая загадка среди Карпат

Дворец графов Шенборнов расположен в селе Карпаты Мукачевского района Закарпатской области. Несмотря на годы, постройки усадьбы прекрасно сохранились. Сегодня в стенах дворца находится оздоровительный санаторий, привлекающий посетителей своим архитектурным величием и живописными окрестностями.

Дом был заложен между 1890 и 1895 годами. Стиль здания - французский ренессанс, придающий ей европейскую элегантность.

Дворец имеет также другое название - "Астрономический", ведь он построен по необычному принципу: 365 окон (одно из которых замуровано), 52 комнаты и 12 входов, символизирующих количество дней, недель и месяцев в году.

Дворец графов Шенборнов (фото: Википедия)