Вишня или черешня? Какая из этих ягод полезнее и почему

Черешня в последние годы стала более популярной ягодой и в сезон ее на рынках в разы больше, чем вишни. Садоводы полюбили черешню за неприхотливость в выращивании и сейчас ее можно найти не только в южных областях, но и на любой даче. С вишней ситуация немного сложнее – это ягода дозревает позже, более капризная и выращивать ее немного сложнее.

Витаминов полно в обеих ягодах

Обе ягоды активно применяют в медицине и не удивительно – в них полно витаминов, а вот вредных жиров и холестерина нет вообще, а натрия – минимум. Витамина С в вишне в 20% больше, чем нужно для дневной дозы потребления. В черешне этого витамина намного больше – на 43%.

В обеих ягодах есть антиоксиданты и полифенолы. В вишне больше антоцианов, меньше сахара, калорий, больше витаминов и антиоксидантов, чем в черешне. Медики считают вишню более полезной, чем черешня.

Сравнительная таблица полезности вишни и черешни

Исследования показывают, что использование натурального сока этих ягод, а также регулярное употребление в свежем виде:

уменьшают воспаления в организме

ослабляют окислительный процесс

снижают артериальное давление

помогают при болезнях суставов

уменьшают количество приступов подагры

снижают концентрации мочевой кислоты в крови

улучшают сон

уменьшают боль в мышцах после физической нагрузки

обе ягоды полезны при сахарном диабете

снижают стресс, улучшают память и способность к обучению

Медики дали свои рекомендации

После более чем 30 исследований медики рекомендуют употреблять обе ягоды – и вишню, и черешню. И не только в сезон, но и круглый год – желательно съедать 2-3 стакана ягод в неделю.

Как замораживать вишню на весь год вперед

Своим рецептом заморозки поделилась кулинар Татьяна Литвинова. Она разместила свой рецепт заморозки на собственном YouTube-канале.

"При заморозке ягод не нужно обламывать хвостики. Замораживать ягоды нужно в небольшом количестве. Для этого подойдут одноразовые контейнеры. Выбирайте при покупке спелые и сочные плоды. Срок годности замороженной вишни – один год, поэтому подписывайте на контейнерах дату заморозки", - советует кулинар.

Как правильно заморозить вишню на зиму