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Вишня або черешня? Яка з цих ягід корисніше і чому

Автор: Анна Шиканова

Влітку суперечки між любителями вишні та черешні розгораються зі страшною силою. Одні стверджують, що черешня корисніше, інші – те ж саме говорять про вишні.

Що говорять про корисність вишні та черешні медики й вчені – читайте в нашому матеріалі нижче.

Черешня в останні роки стала більш популярною ягодою і в сезон її на ринках в рази більше, ніж вишні. Садівники полюбили черешню за невибагливість у вирощуванні й зараз її можна знайти не тільки в південних областях, а й на будь-якій дачі. З вишнею ситуація трохи складніше - це ягода дозріває пізніше, більш примхлива і вирощувати її трохи складніше.

Вітамінів повно в обох ягодах

Обидві ягоди активно застосовують в медицині й не дивно – в них повно вітамінів, А ось шкідливих жирів і холестерину немає взагалі, а натрію - мінімум. Вітаміну С у вишні у 20% більше, ніж потрібно для денної дози споживання. У черешні цього вітаміну набагато більше - на 43%.

В обох ягодах є антиоксиданти та поліфеноли. У вишні більше антоціанів, менше цукру, калорій, більше вітамінів і антиоксидантів, ніж в черешні. Медики вважають вишню більш корисною, ніж черешня.

Порівняльна таблиця корисності вишні та черешні

Дослідження показують, що використання натурального соку цих ягід, а також регулярне вживання у свіжому вигляді:

  • зменшують запалення в організмі
  • послаблюють окислювальний процес
  • знижують артеріальний тиск
  • допомагають при хворобах суглобів
  • зменшують кількість нападів подагри
  • знижують концентрації сечової кислоти в крові
  • покращують сон
  • зменшують біль у м'язах після фізичного навантаження
  • обидві ягоди корисні при цукровому діабеті
  • знижують стрес, покращують пам'ять і здатність до навчання

Медики дали свої рекомендації

Після більш ніж 30 досліджень медики рекомендують вживати обидві ягоди - і вишню, і черешню. І не тільки в сезон, але і цілий рік – бажано з'їдати 2-3 склянки ягід в тиждень.

Як заморожувати вишню на весь рік вперед

Своїм рецептом заморозки поділилася кулінар Тетяна Литвинова. Вона розмістила свій рецепт заморозки на власному YouTube-каналі.

"При заморожуванні ягід не потрібно обламувати хвостики. Заморожувати ягоди потрібно в невеликій кількості. Для цього підійдуть одноразові контейнери. Вибирайте при покупці стиглі та соковиті плоди. Термін придатності замороженої вишні - один рік, тому підписуйте на контейнерах дату заморозки", - радить кулінар.

Як правильно заморозити вишню на зиму

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики розповіли про корисні властивості черешні.

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