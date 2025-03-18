Visa чи Mastercard: яка картка вигідніша для подорожей? Важливий нюанс може здивувати

Історія платіжних систем

Платіжні системи стали невід'ємною частиною сучасного фінансового світу. Visa і Mastercard - дві найбільші міжнародні платіжні системи, які займають провідні позиції на ринку. Visa була заснована у 1976 році, а Mastercard з'явилася на 10 років раніше, у 1966 році.

Обидві системи забезпечують швидке проведення безготівкових платежів, надаючи можливість здійснювати операції в різних валютах та країнах. Крім цих двох основних гравців, існують й інші платіжні системи, такі як American Express та UnionPay, але Visa і Mastercard є найбільш поширеними.

Різниця в конвертації валют

Однією з ключових відмінностей між Visa і Mastercard є валюта, через яку проходить конвертація. Якщо для Visa це здебільшого долар США, то Mastercard має гнучкість у виборі основної валюти - це може бути як долар, так і євро. Розглянемо кілька прикладів:

Ваш рахунок в гривнях, ви в Німеччині (оплата в євро):

Visa: UAH > USD > EUR (дві конверсії - спочатку в долари, потім в євро).

Mastercard: UAH > EUR (одна конверсія - безпосередньо в євро). Так вигідніше.

Ваш рахунок в євро, ви в Парижі (оплата в євро):

Visa: EUR > USD > EUR (дві конверсії - спочатку в долари, потім в євро).

Mastercard: EUR (без конвертації - оплата безпосередньо в євро). Це краще.

Ваш рахунок в доларах, ви в США (оплата в доларах США):

Visa: USD (немає конвертації - оплата в доларах без додаткових витрат). Це більш вигідно.

Mastercard: USD > EUR > USD (дві конверсії - спочатку в євро, потім назад у долари).

Ваш рахунок в гривнях, ви в Швеції (оплата в шведських кронах):

Visa: UAH > USD > EUR > SEK (три конверсії - з гривень в долари, потім в євро і в кінці в крони).

Mastercard: UAH > EUR > SEK (дві конверсії - з гривень в євро, потім в шведські крони). Трохи вигідніше.



Як вибрати систему для подорожей

Вибір між Visa і Mastercard залежить від того, в якій країні ви перебуваєте та яка валюта є основною в цій країні.

Наприклад, у європейських країнах, де основною валютою є євро, Mastercard може бути вигіднішою, оскільки конвертація відбувається безпосередньо в євро. В США, де основною валютою є долар, Visa вигідніша, оскільки вона використовує долар як базову валюту.

Однак для тих, хто часто подорожує по різних континентах, важливо знати, що у кожної системи є свої особливості щодо комісій за конвертацію.

Переваги та недоліки платіжних систем

Обидві платіжні системи мають свої плюси та мінуси.

Visa, наприклад, має більше поширення в різних країнах, але конвертація через долар може призвести до додаткових витрат. Mastercard вигідніша у Європі, де основною валютою є євро, але для подорожей у країни з іншими валютами, конвертація може бути менш вигідною.

Вибір між цими системами також залежить від додаткових переваг, які пропонують банки, наприклад, акції та бонуси для клієнтів. Важливо обирати карту, яка найкраще відповідає вашим потребам під час подорожей.

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