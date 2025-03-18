Visa или Mastercard: какая карта выгоднее для путешествий? Важный нюанс может удивить

Visa или Mastercard - что лучше взять с собой в путешествие? Эксперты раскрывают малоизвестный фактор, который может вас удивить и помочь выбрать наиболее выгодную карту.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет основные различия между этими платежными системами, их преимущества и недостатки, а также какую карту лучше выбрать в зависимости от страны пребывания и специфики путешествия.
Платежные системы стали неотъемлемой частью современного финансового мира. Visa и Mastercard - две крупнейшие международные платежные системы, которые занимают ведущие позиции на рынке. Visa была основана в 1976 году, а Mastercard появилась на 10 лет раньше, в 1966 году.
Обе системы обеспечивают быстрое проведение безналичных платежей, предоставляя возможность осуществлять операции в разных валютах и странах. Кроме этих двух основных игроков, существуют и другие платежные системы, такие как American Express и UnionPay, но Visa и Mastercard являются наиболее распространенными.
Одним из ключевых различий между Visa и Mastercard является валюта, через которую происходит конвертация. Если для Visa это в основном доллар США, то Mastercard имеет гибкость в выборе основной валюты - это может быть как доллар, так и евро. Рассмотрим несколько примеров:
Ваш счет в гривнах, вы в Германии (оплата в евро):
Ваш счет в евро, вы в Париже (оплата в евро):
Ваш счет в долларах, вы в США (оплата в долларах США):
Ваш счет в гривнах, вы в Швеции (оплата в шведских кронах):
Выбор между Visa и Mastercard зависит от того, в какой стране вы находитесь и какая валюта является основной в этой стране.
Например, в европейских странах, где основной валютой является евро, Mastercard может быть выгоднее, поскольку конвертация происходит непосредственно в евро. В США, где основной валютой является доллар, Visa более выгодна, поскольку она использует доллар в качестве базовой валюты.
Однако для тех, кто часто путешествует по разным континентам, важно знать, что у каждой системы есть свои особенности по комиссиям за конвертацию.
Обе платежные системы имеют свои плюсы и минусы.
Visa, например, имеет большее распространение в разных странах, но конвертация через доллар может привести к дополнительным расходам. Mastercard выгоднее в Европе, где основной валютой является евро, но для путешествий в страны с другими валютами, конвертация может быть менее выгодной.
Выбор между этими системами также зависит от дополнительных преимуществ, которые предлагают банки, например, акции и бонусы для клиентов. Важно выбирать карту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям во время путешествий.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Simpleflying.com, Lifehacker, Википедия.