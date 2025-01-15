Вирвиоко, а не дизайн. 5 ознак застарілого інтер'єру, які ганьблять квартиру

Громіздкі меблі та низькі шафи

Раніше популярні масивні меблеві гарнітури сьогодні виглядають важкими та незграбними. Такі інтер’єри візуально перевантажують простір, створюючи відчуття захаращеності.

Окрім того, громіздкі шафи нерідко позбавляють кімнату функціональності, займаючи занадто багато місця. Вони можуть робити приміщення менш комфортним, створюючи атмосферу тиску.

На що можна замінити:

Оберіть вбудовані системи зберігання, які непомітно інтегруються у стіни.

Використовуйте навісні полички та шафи, що звільняють підлогу.

Віддавайте перевагу світлим меблям із лаконічним дизайном.

Додайте дзеркала чи скляні поверхні, щоб візуально розширити простір.

Громіздкі меблі та низькі шафи мають застарілий вигляд (фото: Kupistul.ua)

Темні кольори у великих об’ємах

Насичені бордові, зелені або сині відтінки, популярні у ХХ столітті, сьогодні вважаються занадто важкими. Вони створюють давлячу атмосферу та затемнюють приміщення.

Часто такі кольори не лише роблять кімнату візуально меншою, а й впливають на емоційний стан, додаючи похмурості. У сучасних інтер’єрах перевага надається більш відкритим і свіжим кольорам.

На що можна замінити:

Використовуйте світлі тони: бежевий, білий, пастельні відтінки.

Залиште темні кольори лише для акцентів, наприклад, декоративних подушок чи картин.

Освіжіть стіни фарбою або шпалерами зі світлим фоном.

Додайте природного освітлення за допомогою легких штор.

Темні кольори у великих об’ємах - це не сучасний тренд (фото: Kupistul.ua)

Строкаті килими та доріжки

Килими з яскравими малюнками або коридорні доріжки виглядають архаїчно і роблять інтер’єр візуально перевантаженим. Сьогодні популярні мінімалістичні та однотонні моделі.

Вони не лише додають простору гармонійності, а й значно простіші у догляді. Також сучасні килими допомагають створити затишну атмосферу, не відволікаючи уваги надмірною декоративністю.

На що можна замінити:

Оберіть килими нейтральних відтінків: бежевий, сірий, кремовий.

Зверніть увагу на моделі з геометричними малюнками.

Використовуйте килими з натуральних матеріалів: вовни, бавовни або джуту.

Залиште підлогу відкритою у вузьких просторах, таких як коридори.

Строкаті килими - це, м'яко кажучи, не дизайн 21 сторіччя (фото: Pixabay.com)

Однотипні меблеві гарнітури

Комплекти меблів, що раніше вважалися ознакою смаку, нині виглядають занадто одноманітно. В сучасному дизайні цінується еклектика та індивідуальність.

Такі гарнітури часто створюють статичний вигляд, позбавлений динаміки та індивідуальності. Використання різних матеріалів і текстур додає інтер’єру унікальності та робить його більш затишним.

На що можна замінити:

Комбінуйте меблі різних стилів і матеріалів.

Використовуйте стільці різних форм біля обіднього столу.

Додайте текстур: дерево, метал, скло та текстиль можна поєднувати між собою.

Використовуйте декоративні подушки чи пледи для акцентів.

Однотипні меблеві гарнітури занадто нудні (фото: Kupistul.ua)

Важкі ламбрекени та громіздкий текстиль

Ламбрекени та штори з великими візерунками створюють перевантаження у просторі. Сучасний дизайн віддає перевагу легким та простим рішенням. Такі елементи часто виглядають застарілими та не відповідають сучасним уявленням про комфорт і стиль. Легкий текстиль допоможе зробити приміщення більш світлим і приємним для життя.

На що можна замінити:

Замість ламбрекенів використовуйте легкі напівпрозорі штори.

Оберіть текстиль у мінімалістичному стилі або однотонний.

Використовуйте натуральні тканини: льон, бавовну чи шовк.

Доповніть інтер’єр простими жалюзі чи римськими шторами.

Важкі ламбрекени краще змінити на щось інше (фото: Kupistul.ua)