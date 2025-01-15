Вирвиоко, а не дизайн. 5 ознак застарілого інтер'єру, які ганьблять квартиру

Кожен інтер'єр розповідає про стиль і смаки свого власника. Проте з плином часу навіть найсучасніше оформлення може виглядати застарілим.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ресурс Kupistul.ua розглядає п’ять ознак застарілого інтер’єру та пропонує прості способи зробити його актуальним і стильним.
Раніше популярні масивні меблеві гарнітури сьогодні виглядають важкими та незграбними. Такі інтер’єри візуально перевантажують простір, створюючи відчуття захаращеності.
Окрім того, громіздкі шафи нерідко позбавляють кімнату функціональності, займаючи занадто багато місця. Вони можуть робити приміщення менш комфортним, створюючи атмосферу тиску.
На що можна замінити:
Насичені бордові, зелені або сині відтінки, популярні у ХХ столітті, сьогодні вважаються занадто важкими. Вони створюють давлячу атмосферу та затемнюють приміщення.
Часто такі кольори не лише роблять кімнату візуально меншою, а й впливають на емоційний стан, додаючи похмурості. У сучасних інтер’єрах перевага надається більш відкритим і свіжим кольорам.
На що можна замінити:
Килими з яскравими малюнками або коридорні доріжки виглядають архаїчно і роблять інтер’єр візуально перевантаженим. Сьогодні популярні мінімалістичні та однотонні моделі.
Вони не лише додають простору гармонійності, а й значно простіші у догляді. Також сучасні килими допомагають створити затишну атмосферу, не відволікаючи уваги надмірною декоративністю.
На що можна замінити:
Комплекти меблів, що раніше вважалися ознакою смаку, нині виглядають занадто одноманітно. В сучасному дизайні цінується еклектика та індивідуальність.
Такі гарнітури часто створюють статичний вигляд, позбавлений динаміки та індивідуальності. Використання різних матеріалів і текстур додає інтер’єру унікальності та робить його більш затишним.
На що можна замінити:
Ламбрекени та штори з великими візерунками створюють перевантаження у просторі. Сучасний дизайн віддає перевагу легким та простим рішенням. Такі елементи часто виглядають застарілими та не відповідають сучасним уявленням про комфорт і стиль. Легкий текстиль допоможе зробити приміщення більш світлим і приємним для життя.
На що можна замінити:
Раніше ми писали, які кольори краще ніколи не поєднуйте в інтер'єрі.
Читайте також, які 6 помилок роблять майже усі при ремонті квартири своїми руками.