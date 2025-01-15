Вырвиглаз, а не дизайн. 5 признаков устаревшего интерьера, которые позорят квартиру

Каждый интерьер рассказывает о стиле и вкусах своего владельца. Однако с течением времени даже самое современное оформление может выглядеть устаревшим.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс Kupistul.ua рассматривает пять признаков устаревшего интерьера и предлагает простые способы сделать его актуальным и стильным.
Ранее популярные массивные мебельные гарнитуры сегодня выглядят тяжелыми и неуклюжими. Такие интерьеры визуально перегружают пространство, создавая ощущение загроможденности.
Кроме того, громоздкие шкафы нередко лишают комнату функциональности, занимая слишком много места. Они могут делать помещение менее комфортным, создавая атмосферу давления.
На что можно заменить:
Насыщенные бордовые, зеленые или синие оттенки, популярные в ХХ веке, сегодня считаются слишком тяжелыми. Они создают давящую атмосферу и затемняют помещение.
Часто такие цвета не только делают комнату визуально меньше, но и влияют на эмоциональное состояние, добавляя мрачности. В современных интерьерах предпочтение отдается более открытым и свежим цветам.
На что можно заменить:
Ковры с яркими рисунками или коридорные дорожки выглядят архаично и делают интерьер визуально перегруженным. Сегодня популярны минималистичные и однотонные модели.
Они не только добавляют пространству гармоничности, но и значительно проще в уходе. Также современные ковры помогают создать уютную атмосферу, не отвлекая внимания чрезмерной декоративностью.
На что можно заменить:
Комплекты мебели, ранее считавшиеся признаком вкуса, нынче выглядят слишком однообразно. В современном дизайне ценится эклектика и индивидуальность.
Такие гарнитуры часто создают статичный вид, лишенный динамики и индивидуальности. Использование различных материалов и текстур добавляет интерьеру уникальности и делает его более уютным.
На что можно заменить:
Ламбрекены и шторы с крупными узорами создают перегрузку в пространстве. Современный дизайн отдает предпочтение легким и простым решениям. Такие элементы часто выглядят устаревшими и не соответствуют современным представлениям о комфорте и стиле. Легкий текстиль поможет сделать помещение более светлым и приятным для жизни.
На что можно заменить:
Ранее мы писали, какие цвета лучше никогда не сочетайте в интерьере.
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