Вирусолог назвала самую эффективную маску от коронавируса

Врач рассказала о самой эффективной маске (фото: РБК-Украина)

Украинский вирусолог рассказала, что хирургическая маска самая эффективная

Коронавирус в Украине инфицировал 5449 человек, 141 из них скончались от осложнений, 347 пациентов вылечились. Обычная хирургическая маска является самой эффективной защитой от COVID-19. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко.

Медик отметила, что эффективность хирургической маски проверена в лаборатории, когда делали эксперимент с вирусом гриппа.

"На самом деле, обычная хирургическая маска работает и защищает. Это мы проверили в лаборатории во время специального эксперимента с вирусом гриппа, не с коронавирусом. Хотя разницы в данном конкретном случае нет", - сказала Мироненко.

Единственный нюанс - маску нужно часто менять, так как если она становится влажная защита становится неэффективной. Маски с клапаном можно менять не так часто.

"Если она правильно надета, зафиксирована на носу, то она защищает, потому как создает барьер. Отдельные вирусные частицы обычно не присутствуют в воздухе. Они присутствуют в микрокаплях слюны, слизи, выделений из дыхательных путей инфицированного человека", - рассказала вирусолог.

Как мы ранее писали, в Украине ожидают сильную вспышку коронавируса: названа дата.