Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 20 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество умерших от коронавируса людей возросло до 141

Коронавирусная инфекция в Украине на Пасху немного снизила темпы распространения, по сравнению с предыдущими сутками. Так по состоянию на 20 апреля насчитывается 5449 официально подтвержденных случаев заражения COVID-19. В течение дня получено 343 сообщения о новых больных. Количество умерших от коронавируса людей возросло до 141. Также растет число выздоровевших – на сегодняшний день их насчитывается 347 человек. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава – в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 20 апреля

Черновицкая область - 889 инфицированных. По сообщению ОГА, за последние сутки в области скончались 6 человек, у двоих из которых была подтверждена коронавирусная инфекция, а по остальным результатов пока нет. Первый случай COVID-19 в регионе, и он же – в Украине, был подтвержден 3 марта.

Киев - 801 инфицированный. Как информирует мэрия, в столице за последние сутки получено подтверждение еще у 31 человека, среди которых – 4 медика. Заражены 18 женщин, 11 мужчин, а также два ребенка 10 и 13 лет. Еще один больной скончался. На сегодня в Киеве насчитывается 801 случай заболевания COVID-19. Впервые коронавирус был обнаружен в столице 16 марта.

Ивано-Франковская область - 480 инфицированных. По сообщению ОГА, в области обнаружено три случая заражения священнослужителей. Первый случай инфицирования коронавирусом в области датируется 19 марта.

Тернопольская область - 390 инфицированных. Сегодня мэр города Монастыриска Андрей Старух сообщил о своем выздоровлении. Первое инфицирование COVID-19 в области было подтверждено 20 марта.

Винницкая область - 330 инфицированных. По информации областного лабораторного центра МОЗ, на сегодня в регионе зафиксировано 330 случаев заболевания, в т.ч. у 23 детей. Выздоровели 22 человека. Первый факт заражения COVID-19 в регионе появился 25 марта.

Ровненская область - 308 инфицированных. Сегодня в области от коронавируса умерли еще два человека: 78-летний житель из Здолбуновского района и 73-летняя женщина из Ровно. Первые случаи заражения в регионе были подтверждены 27 марта.

Киевская область - 304 инфицированных. По сообщению ОГА, в Киевской области сегодня скончались два человека с подтвержденным диагнозом коронавируса. Таким образом, COVID-19 унес жизни 11 жителей области. Первое подтверждение инфекции было получено 17 марта.

Кировоградская область - 245 инфицированных. По сообщению ОГА, на сегодня в регионе зафиксировано 11 случаев выздоровления от COVID-19. Первое подтверждение коронавируса в области датируется 29 марта.

Львовская область - 245 инфицированных. По сообщению ОГА, в пасхальную ночь во Львове от COVID-19 скончались два человека: 80-летний мужчина и 59-летняя женщина. Таким образом, из 245 подтвержденных случаев болезни 10 стали летальными. Первое заражение на Львовщине подтверждено 20 марта.

Житомирская область - 211 инфицированных. Сегодня появилось сообщение о пятой смерти от коронавируса в области. По информации ОГА, умерла 83-летняя жительница Черняховского района. Первое подтверждение COVID-19 в регионе было зафиксировано 12 марта.

Закарпатская область - 182 инфицированных. По состоянию на сегодня в Ужгороде подтверждены 58 случаев заражения. При этом за последние сутки в городе выявлено 6 новых заболевших, среди которых один медик. Впервые инфицирование в области подтвердилось 26 марта.

Черкасская область - 151 инфицированный. Как сообщает глава ОГА, за истекшие сутки на Черкасщине обнаружили 10 новых случаев заражения. Всего на сегодня зафиксировано 151 заболевших, 42 из которых выздоровели. Первый случай заражения зафиксирован 22 марта.

Волынская область - 150 инфицированных. По сообщению ОГА, за последние сутки получено 16 новых подтверждений COVID-19 в Нововолынске, Луцке, а также Иваничевском, Старовыжевском и Ковельском районах. Впервые коронавирус подтвердился в области 25 марта.

Запорожская область - 131 инфицированный. В городе Энергодаре, по сообщению мэрии, двое детей выздоровели от коронавируса. Впервые COVID-19 в регионе был подтвержден 25 марта.

Одесская область - 112 инфицированных. Сегодня на Одесщине зафиксирована вторая смерть от коронавируса. По информации ОГА, в Подольске скончался 60-летний врач, которого из-за ухудшения самочувствия перевели на ИВЛ. Всего по области насчитывается 137 случаев заражения. Первый больной с COVID-19 был обнаружен 24 марта.

Днепропетровская область - 110 инфицированных. В инфекционной больнице Кривого Рога у 39 человек подозревают инфицирование COVID-19. При этом у 9 больных диагноз подтвердился. Первый случай заражения в регионе был получен 19 марта.

Сумская область - 83 инфицированных. За последние сутки выявлен еще один случай инфицирования COVID-19. Заболела женщина из Белополья, она находится на самоизоляции. Первый случай инфицирования в области подтвердился 25 марта.

Харьковская область - 67 инфицированных. По сообщению местной ОГА, в области зафиксирован очередной случай инфицирования COVID-19 у жительницы Харьковского района. Всего же в регионе подтверждены 67 случаев, из которых 39 человек находятся на лечении, 27 – на самоизоляции, 1 больной умер. Первый факт коронавируса был подтвержден 28 марта.

Херсонская область - 63 инфицированных. По информации ОГА, за истекшие сутки инфекция подтвердилась у 7 человек, которые контактировали с ранее выявленными больными. Наибольшее число заразившихся, 39 человек – в Олешковском районе. Первый случай заражения в области был подтвержден 25 марта.

Полтавская область - 61 инфицированный. На сегодня зафиксирован еще один случай заболевания в Кременчуге, где выявлена вспышка COVID-19. По сообщению местного главы, инфекция подтвердилась у 56-летней женщины. Впервые коронавирус в области был найден 27 марта.

Хмельницкая область - 47 инфицированных. Первый случай заражения появился в Каменец-Подольском. По данным ОГА, в области на сегодня зафиксировано 50 инфицированных, из которых 5 человек выздоровели, а двое умерли. Впервые коронавирус в регионе был подтвержден 27 марта.

Николаевская область - 37 инфицированных. По информации областного штаба по ликвидации последствий ЧС, сегодня в Николаеве из 6 человек с подозрением на COVID-19 один был госпитализирован. Эта область последней в Украине была подвержена заражению. Первые два случая COVID-19 были подтверждены 11 апреля.

Луганская область - 24 инфицированных. По сообщению местного горсовета, по состоянию на сегодня в Северодонецке подтверждены три случая инфицирования коронавирусом. Первое инфицирование COVID-19 в области официально было зафиксировано 25 марта.

Донецкая область - 16 инфицированных. Серьезную вспышку заражения COVID-19 ожидают в области из-за нарушения условий карантина в Святогорской лавре во время пасхальных празднеств. Первый случай коронавируса был подтвержден 18 марта.

Черниговская область - 12 инфицированных. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в области не изменилось. Кроме того, по сообщению ОГА, выздоровела женщина, которая лечилась от COVID-19 в Борзнянской районной больнице. Первое подтверждение коронавируса в регионе было отмечено 26 марта.