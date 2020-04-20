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Вірусолог назвала найбільш ефективну маску від коронавіруса

STYLERКоронавірус    20.04.2020 - 14:04
Вірусолог назвала найбільш ефективну маску від коронавіруса
Лікар розповіла про найбільш ефективну маску (фото: РБК-Україна)

Український вірусолог розповіла, що хірургічна маска найефективніша

Коронавірус в Україні інфікував 5449 людину, 141 з них померли від ускладнень, 347 пацієнтів, що вилікувались. Звичайна хірургічна маска є найефективнішим захистом від COVID-19. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор медичних наук, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського НАМН України Алла Мироненко.

Медик зазначила, що ефективність хірургічної маски перевірена в лабораторії, коли робили експеримент з вірусом грипу.

"Насправді, звичайна хірургічна маска працює і захищає. Це ми перевірили в лабораторії під час спеціального експерименту з вірусом грипу, не з коронавірусом. Хоча різниці в даному конкретному випадку немає", - сказала Мироненко.

Єдиний нюанс - маску потрібно часто міняти, так як якщо вона стає волога захист стає неефективною. Маски з клапаном можна змінювати не так часто.

"Якщо вона правильно надіта, зафіксована на носі, то вона захищає, бо створює бар'єр. Окремі вірусні частинки звичайно не присутні в повітрі. Вони присутні в мікрокраплях слини, слизу, виділень із дихальних шляхів інфікованої людини", - розповіла вірусолог.

Як ми раніше писали, в Україні очікують сильний спалах коронавіруса: названа дата.

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