В Украине ожидают сильную вспышку коронавируса: названа дата

Вспышку коронавируса прогнозируют через неделю после Пасхи (фото: РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, когда в стране будет вспышка коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 5449 человек, 141 из них скончались от осложнений, 347 пациентов вылечились. В Минздраве рассказали, что из-за того, что много людей на Пасху, 19 апреля, нарушили условия карантина, в стране вспышка COVID-19 ожидается через 5-10 дней после пасхального воскресенья. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак.

"Это 5-10 день после массового скопления людей в храмах, судя по опыту. К сожалению, на выходные люди не соблюдали карантин", - сказала Микитчак в эфире ТСН.

Также чиновница сказала, что несоблюдение карантина может привести к его продолжению. На Пасху у людей на улице отсутствовали маски, граждане не соблюдали дистанцию. Последствия этих действий могут спровоцировать новую вспышку COVID-19.

"Вирус очень меняется, у нас, в Украине болеют не только пожилые люди. Мы ведем статистику летальных случаев", - сказала Микитчак.

По словам заместителя министра здравоохранения, люди с хроническими заболеваниями больше всего рискуют заболеть коронавирусом, поэтому они должны очень серьезно соблюдать карантин.

Ирина Микитчак рассказала о всплеске коронавируса в Украине (ТСН)

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