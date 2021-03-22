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Вирус устойчив к антибиотикам: во Львове тяжелая ситуация с COVID-19

Автор: Роман Мирончук

Во Львовской областной инфекционной больнице наблюдается тяжелая ситуация с больными коронавирусом. Это связано с тем, что в медучреждении уже все места заняты. Кроме того, врачи жалуются на то, что вирус стал устойчив к антибиотикам, поэтому не хватает противовирусных препаратов.

Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко, сообщает ТСН.

Он также отметил, что в медицинском учреждении в основном находятся тяжелобольные люди младшего и среднего возраста. У них наблюдается легочная недостаточность, двухсторонняя пневмония, а также дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности.

Состояние большинства больных тяжелое. Каждый день из больницы выписывают 5-7 человек и на их место привозят новых больных, которые нуждаются в интенсивном лечении.

"Кроме того, мы сейчас встречаем развитие диабета на фоне ранее неизвестных признаков COVID-19. У людей есть выраженные нейропатии. То есть ощущаются боли в нижних конечностях, происходит онемение верхней конечностей", - рассказал медик.

По его словам, раньше таких симптомов и последствий не наблюдалось. Это говорит о том, что вирус мутирует и становится более агрессивным.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса распространился по всей Украине.

Ранее врачи рассказали, как изменились симптомы и течение COVID-19.

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