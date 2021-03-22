Вирус устойчив к антибиотикам: во Львове тяжелая ситуация с COVID-19

Он также отметил, что в медицинском учреждении в основном находятся тяжелобольные люди младшего и среднего возраста. У них наблюдается легочная недостаточность, двухсторонняя пневмония, а также дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности.

Состояние большинства больных тяжелое. Каждый день из больницы выписывают 5-7 человек и на их место привозят новых больных, которые нуждаются в интенсивном лечении.

"Кроме того, мы сейчас встречаем развитие диабета на фоне ранее неизвестных признаков COVID-19. У людей есть выраженные нейропатии. То есть ощущаются боли в нижних конечностях, происходит онемение верхней конечностей", - рассказал медик.

По его словам, раньше таких симптомов и последствий не наблюдалось. Это говорит о том, что вирус мутирует и становится более агрессивным.