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"Британский" штамм коронавируса распространился по всей Украине: Степанов сделал заявление

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 07:36
"Британский" штамм коронавируса распространился по всей Украине: Степанов сделал заявление Максим Степанов (фото: moz.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Украине распространяется "британский" штамм коронавируса, что зафиксировали специалисты Института эпидемиологии. Новый вариант вируса обнаружен еще в четырех крупных городах, включая столицу.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам чиновника, "география" нового штамма COVID-19 значительно расширилась, и уже охватила всю Украину.

"Он обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что "британский" штамм есть по всей стране", - признал министр.

Степанов также напомним, что перед этим был зарегистрирован случай обнаружения нового штамма в Ивано-Франковской области.

Глава Минздрава подчеркнул, что данная мутация коронавируса втрое заразнее той, которую фиксировали в Украине в начале эпидемии.

"Поэтому нас ждет напряженная ситуация по заболеваемости COVID-19", - предупредил Степанов.

Министр также убежден, что ужесточение карантинных мер уже показало положительный эффект. Так, на Прикарпатье, которое раньше всех отнесли в "красную" зону, после появления "британского" штамма теперь уже фиксируют "положительную динамику".

"То есть у нас уменьшается количество госпитализаций. Это говорит о том, что карантинные меры работают", - заявил Степанов.

Напомним, ранее министра здравоохранения Степанов сказал, будет ли третий локдаун в Украине.

Также мы писали о том, какие услуги и лекарства при лечении коронавируса предоставляются бесплатно.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" киевляне рассказали, планируют ли вакцинироваться от коронавируса.


Также известные врачи Виктор Петров и Алиса Грищенкова рассказали об обострении ситуации с количеством заболевших COVID-19 в западных областях Украины.


Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов откровенно рассказал об обострении ситуации на Донбассе и про расследование в отношении причастных к подписанию Харьковских соглашений.


А перед этим глава Государственной налоговой службы украины Алексей Любченко шокировал заявлением о масштабах теневой экономики Украины.

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